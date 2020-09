Eternit apresenta sua nova telha solar fotovoltaica; saiba como funciona

Apesar do momento de recuperação econômica e do contexto de isenção de tarifas para importação, a Eternit obteve o certificado do Inmetro para uma telha de concreto capaz de produzir energia.

Apesar do momento econômico de recuperação e do contexto de isenção de tarifas para importação, uma tradicional fabricante de materiais para construção resolveu enfrentar todas as adversidades. A Eternit obteve o certificado do Inmetro para uma telha de concreto capaz de produzir energia. Dessa forma, os consumidores poderão em breve ter novos telhados solares. Embora ainda distantes do design moderno das telhas solares da Tesla, a Eternit inova e dá um passo interessante para integrar telhas com placas fotovoltaicas.

Telha solar 100% nacional

Os equipamentos serão produzidas na sua fábrica em Atibaia, no interior de São Paulo. Cada telha solar, cujo tamanho é de 36,5 cm por 47,5 cm, tem potência de 9,16 watts. Portanto, a capacidade média mensal é de 1,15 Kwh por mês. Nesse sentido, para uma residência pequena, são necessárias cerca de 150 telhas; já casas de alto padrão devem utilizar até 600 unidades. Além disso, o restante do telhado pode ser feito com telhas comuns.

A cobertura capta energia do sol por meio de células fotovoltaicas aplicadas diretamente sobre as telhas, substituindo os painéis fotovoltáicos tradicionais. A empresa estima uma economia de até 20% e um retorno esperado para o investimento é de até 5 anos.

Desafios da indústria nacional A recente isenção da tarifa de importação para mais de 100 tipos de equipamentos fotovoltáicos renovou o debate. De uma lado, fabricantes nacionais contestam a falta de incentivos para a indústria nacional. O argumento é válido em função do potencial de crescimento exponencial e da alta capacidade de geração de empregos qualificados. Por outro lado, muitos argumentam que o consumidor final pode se beneficiar com o acesso amplo aos melhores produtos com preços competitivos. A linha de produção já está rodando, mas, no momento, apenas projetos-piloto, de clientes selecionados pela empresa, estão recebendo o material. A expectativa é de que a comercialização para o grande público comece em meados do próximo ano. Em suma, o equilíbrio atual pende para os produtos importados que dominam o mercado nacional. A indústria nacional de painéis fotovoltaicos responde por apenas 3% do mercado brasileiro. Além disso, a pequena participação da indústria brasileira depende profundamente do financiamento do BNDES para sua competitividade limitada. As famosas telhas solares da Tesla A Tesla, fabricante de veículos elétricos, painéis fotovoltáicos e baterias elétricas, está finalmente conseguindo entregar suas telhas solares com valores mais acessíveis. Recentemente, a Tesla acelerou sua produção das telhas solares de 3a.geração. Além disso, conseguiu entregar telhados solares por menos de USD 30mil, depois de incentivos tributários.

O design atraente das telhas solares aliado a uma capacidade de rápida instalação estão contribuindo para redução dos preços e aumento das vendas. De fato, o incentivo de crédito tributário federal de 26% é fundamental para entregar um telhado solar de 7,3 kW por menos de USD 30mil.