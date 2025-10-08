Quem está na roça de A Fazenda 17: Dudu, Carol, Yoná e Gui na berlinda
Eliminação acontece na quinta-feira, dia 9
A terceira formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 7, em A Fazenda 17, e agora 4 peões formaram a berlinda. Quem está na roça de A Fazenda 17: Dudu, Carol, Yoná e Gui na berlinda foram os mais votados e um deles dará adeus ao jogo na quinta-feira, 9 de outubro.
Quem está na roça de A Fazenda 17?
Dudu, Carol, Yoná e Gui estão na terceira roça de A Fazenda 17. A votação começou com Rayane fazendo sua indicação e, a escolhida foi Carol. Yoná foi o mais votada e puxou Gui. Dudu Camargo sobrou no resta um.
Wallas votou em Gui
Fernando votou em Yona
Matheus votou em Gui
Kathy votou em Gui
Walerio votou em Yona
Saory votou em Gui
Nizam votou em Yona
Guilherme votou em Yona
Duda votou em Gui
Toninho votou em Yona
Martina votou em Yona
Carol votou em Gui
Shia votou em Yona
Yona votou em Tamiris
Maria votou em Yona
Fabiano votou em Yona
Gaby Spanic votou em Gui
Mesquita votou em Yona
Creo votou em Yona
Will votou em Tamiris
Tamiris votou em Gui
Michelle votou em Tamiris
Dudu Camargo votou em Gui
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 8 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h30.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 9 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.