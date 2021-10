Quem é o preferido da Fazenda 2021? 15 participantes seguem no jogo

Nas redes sociais, não é raro encontrar fãs do reality da Record usando emojis dos participantes desta edição. Depois de cinco eliminações, uma desistência e uma expulsão, dezesseis famosos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão, mas apenas um deles será campeão. Quem é o preferido da Fazenda 2021?

Enquete – Quem é o preferido da Fazenda 2021

Quem é o preferido da Fazenda 2021 Rico

Dayane

Aline

Valentina

Mileide

MC Gui

Solange

Tati Quebra-Barraco

Gui Araújo

Dynho

Arcrebiano

Erasmo

Marina

Sthe

Tiago Vote

Quem ainda está na Fazenda?

Com pouco mais de um mês de confinamento, o elenco da Fazenda 2021 conta com dezesseis participantes. Neste ano, o grupo de confinados contra com uma participante escolhida pelo público e outra substituta para a vaga deixada por Fernanda Medrado, que desistiu do reality na primeira semana.

Aline Mineiro: com 30 anos de idade, Aline é ex-panicat, influenciadora digital e namorada do humorista Léo Lins. Na Fazenda 2021, a peoa é próxima de Rico Melquiades e Aline Mineiro e já sobreviveu a uma roça.

Arcrebiano Araújo: um dos nomes do BBB 21 e do No Limite, Arcrebiano tem 29 anos e nasceu no estado do Espírito Santo. Modelo e influenciador digital, Bil tem dividido opiniões dentro do reality e já viveu atritos com Rico Melquiades, Dayane e Valentina.

Dayane Mello: modelo brasileira, Dayane tem 32 anos e ficou famosa depois de participar da versão italiana do Big Brother. Por lá, ela foi alvo de críticas e recebeu o apoio dos brasileiros. No reality da Record, Dayane já foi acusada de racismo e é a segunda pessoa que mais ganhou seguidores na edição. Ela é o nome preferido da Fazenda 2021?

Dynho Alves: cantor e dançarino tem 26 anos de idade e é o marido de Mc Mirella. Junto da amada ele participou do Power Couple Brasil, que também foi apresentado por Adriane Galisteu. Na Fazenda 2021, Dynho protagonizou uma briga com Rico e foi acusado nas redes sociais de agressão.

Erasmo Viana: influenciador foi casado com Gabriela Pugliesi e tem 36 anos. Na Fazenda 2021, ele tem ficado ‘isento’ das principais confusões da casa e se posicionado ao lado do grupão, mesmo quando ainda se considerado próximo do grupo de Rico e Dayane. Acha que ele é quem é o preferido da Fazenda 2021? Vote na enquete e opine.

Marina Ferrari: empresária dona de uma loja em Maceió, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é conhecida por produzir conteúdo de moda e beleza. Desde a punição proposital causada por Rico, ela mudou de lado e passou a compor o ‘grupão’ da Fazenda.

MC Gui: cantor, Gui tem 23 anos de idade e é o mais jovem no elenco masculino da Fazenda 2021. O funkeiro acumula hits e polêmicas na vida pessoal e, no reality da Record TV, é próximo de Tati Quebra Barraco. Ele já protagonizou atritos com Dayane Mello, Rico Melquiades e Solange Gomes.

Gui Araújo: o ex-namorado de Anitta foi fazendeiro por duas vezes na Fazenda 2021 e tem vivido relacionamentos de amor e ódio dentro do confinamento. Ele vive um affair com Marina Ferrari e já protagonizou atritos com Rico Melquiades. Além do relacionamento com Anitta, ele ficou famoso por participar do De Férias com o Ex, da MTV.

Rico Melquiades: amigo do influencer Carlinhos Maia, o participante mais barraqueiro da edição é influenciador digital e humorista. Ele é um dos maiores alvos do programa e tem ganhado cada vez mais espaço e favoritismo nas redes sociais. Rico é frequentemente mencionado como quem vai ganhar o programa. Ele é o preferido da Fazenda 2021?

Solange Gomes: peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu, no Domingo Legal, e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma verdadeira guerra com participantes como Rico, MC Gui e Arcrebiano no reality. Em uma das ocasiões, ela prometeu que ‘rasgaria a cara’ de Rico fora do programa.

Tati Quebra Barraco: pioneira no funk carioca, Tati é dona de hits como “Boladona” e “Fogão Dako”. Aos 41 anos, ela entrou para o programa como um dos nomes favoritos da Fazenda 2021, mas acabou perdendo o favoritismo depois de algumas polêmicas. Recentemente, a peoa disse que pode até sair odiada do reality, mas vai sair verdadeira.

Tiago Piquilo: parte da dupla Hugo & Tiago, o músico foi vencedor do reality Fama, comandado por Angélica, na Globo. No reality da Record TV, ele não viveu grandes atritos e foi o mais votado pelo público na roça que eliminou Erika Schneider. Ele é o preferido da Fazenda 2021? Opine na enquete.

Valentina Francavilla: natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela pintou o cabelo de vermelho, tem ficado mais próxima de Dayane, Rico e Aline e tem sido acusada de ‘sabonetar’ na disputa.

Mileide Mihaile: ex de Wesley Safadão, ela é seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Mileide, na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’. Apesar do bom relacionamento com todos os confinados, Mileide não faz parte ativa de nenhum grupo no reality.

Sthe Matos: vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. No programa é bastante próxima de Mileide e foi parar no elenco principal do reality depois de vencer o Paiol Tik Tok – uma espécie de casa de vidro da Record TV.

Que horas começa A Fazenda?

De acordo com a programação oficial da Record TV, o programa vai ao ar em três horário diferentes ao longo da semana: 22h45 (de segunda a sexta), 22h30 (sábados) e 23h15 (domingos). Para assistir ao vivo e de graça, basta sintonizar a TV na Record TV ou usar a aba ‘No Ar’ do Playplus. A plataforma streaming permite que qualquer usuário com login e senha assista a programação em tempo real do canal de graça.