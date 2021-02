BBB 21: Karol, Gilberto e Sarah dão beijo triplo em festa

O que rolou aqui? Karol Conká, Gilberto e Sarah deram um beijo triplo na festa Amsterdam com Alok, que rolou na madrugada de domingo 14/02 no BBB 21. O momento de afeto deixou o público sem entender nada, já que eles são declarados inimigos dentro do reality.

Será um plot twist do jogo?

Beijo triplo no BBB 21?

Tudo começou com Karol Conka, que estava na pista de dança e perguntou a Gilberto: “quer me beijar?”. O economista então deu um selinho na cantora.

Em seguida, o brother do BBB 21 sugeriu: “os três, vamos'”, foi aí que Karol e Sarah e Gilberto deram um selinho triplo.

A surpresa é porque Karol Conká já anunciou entre os confinados mais próximos que indicará Sarah ao terceiro paredão. O que os participantes não sabem é que a formação da berlinda neste domingo vai ter contra golpe.

Isso significa que se Sarah for indicada, ela poderá escolher um participante para o paredão também. A sister já comentou que se isso acontecesse, ela iria ‘puxar’ Nego Di.

Karol Conká estava perto e ouviu o plano, ela então chegou na conversa dizendo que não indicaria ele, porque ele é finalista.

Veja o momento do beijo triplo no BBB 21:

Reação da Web não foi das melhores – Big Brother Brasil

“Karol Gil e Sarah dando um selinho triplo. Meus mais sinceros NOSSA O QUE ROLOU”, escreveu um seguidor, indignado com o novo movimento no BBB21.

Domingo tem paredão

Domingo (14) é dia de formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers e sisters vão encarar uma formação diferente das que ocorreram nas duas semanas anteriores. Isso porque, o indicado da líder Karol Conká terá direito ao contra golpe (ou seja, deve indicar um concorrente ao paredão assim que receber a indicação da líder). O terceiro indicado será definido pela votação da casa no confessionário. Antes disso, o anjo da semana, Caio, imunizará um participante. Não terá a prova bate e volta.

Acompanhe o BBB 21 no DCI.