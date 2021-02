BBB21: saiba tudo sobre o Arthur, o crush de Anitta

Primeiro participante anunciado do BBB21, Arthur Picoli tem 26 anos. Natural do Espírito Santo, ele é instrutor de Crossfit e já foi jogador de futebol. No vídeo de apresentação, o brother contou que tem uma personalidade tranquila, mas fala o que precisa.

Marcando duas semanas no BBB21 até agora, Arthur já chegou com imunidade no jogo, o participante foi um dos sortudos a fazer parte do G-6. Do time pipoca, que reúne os anônimos da edição, o capixaba já teve mais de um interesse romântico no reality show e recentemente venceu a disputa que dá direito à liderança da semana.

Quem é Arthur do BBB21?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Arthur nasceu em uma família fanática por futebol e acabou saindo de casa aos 14 anos para tentar a vida no esporte. O capixaba jogou nas categorias de base da Ponte Preta e Atlético Goianiense, mas nunca passou para o nível profissional, já que lesões recorrentes o fizeram abandonar o futebol. “Recebi 25 cartões vermelhos na minha carreira, mas ganhei mais títulos do que fui expulso”, contou em papo com o site oficial do programa.

Durante um diário de confinamento, o participante do BBB21 revelou que passou em duas faculdades e em cursos diferentes na época do vestibular: arquitetura em uma Universidade Federal e Educação Física em uma particular. O brother decidiu ir para a particular e hoje trabalha como instrutor de Crossfit.

Em 2016, Arthur foi convidado para o concurso de beleza Mister Espírito Santo. O brother do BBB21 conseguiu sair campeão do concurso e se classificou na sétima colocação para o Mister Brasil, também de 2016.

Leia também – Resumo BBB21 (5/2): veja os destaques da madrugada

Crushs de Arthur no BBB21

Arthur já chegou no reality show tendo interesse em uma sister: Thaís. Logo nos primeiros dias o brother revelou que gostaria de ter algo com a goiana, e chegou até a flechar a sister no aplicativo de paquera do confinamento, no entanto nada rolou entre a dupla, já que Thaís acabou ficando com Fiuk.

Pouco depois da desilusão amorosa com Thaís, Arthur revelou em papo com Projota que estava se interessando em outra sister do BBB21, Carla Diaz. A atriz está ciente do interesse do colega de confinamento, mas ainda não deu lado para um romance com o brother.

Imunidade

Arthur já entrou no BBB21 imunizado, antes da estreia do programa, a produção liberou uma votação que iria imunizar 6 participantes, 3 do camarote e 3 do pipoca. Arthur foi um dos mais votados e fez parte do G-6, já se livrando do paredão na primeira semana de reality.

Leia também: veja tudo o que vai acontecer no programa até domingo

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB21?

Na segunda disputa pela liderança da casa, Arthur e Projota saíram vencedores. Como a prova foi feito em dupla, Tiago Leifert informou ao público que a liderança será apenas de um, tendo assim a dupla que decidir que ficará com um prêmio especial e quem será coroado líder.

Essa decisão será decidida ao vivo durante o programa de sexta-feira (5), mas pelas conversas da dupla após o término da disputa, é provável que a segunda liderança do BBB21 fique nas mãos de Arthur.

Veja também:

Nego Di insinua ato sexual com Carla Diaz e revolta web

Qual casal deve engatar um relacionamento?

Karol Conká é acusada de assédio em festa; veja vídeo

Após ataque de Karol Conká, Juliette pensar em desistir