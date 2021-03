BBB21: veja o ‘dicionário BBB’ com as 9 expressões mais usadas

O Big Brother Brasil é um reality show que conta com participantes do país todo e de diferentes realidades e estilos. Com isso, acontece muito de alguns brothers e sisters falarem gírias, ditados, ou termos regionais que deixam os espectadores do programa confusos sobre os significados. Não é porque alguns fãs do BBB21 conseguem identificar o que os confinados querem dizer, que significa que todo mundo entendeu, não é mesmo? Por isso vamos te ajudar!

Tem dúvidas sobre o que os brothers falam na casa do reality show da TV Globo? Confira o dicionário que montamos com termos usados no BBB21:

Moléstia no BBB21

Juliette já comentou no confinamento que estava com “uma fome da moléstia”. O que significa isso? O termo é usado quando alguém quer dizer que está com raiva, descontrolado, frustrado ou impossibilitado de aturar alguma coisa.

Mulinga

Também usado por Juliette, o termo “mulinga” causou curiosidade nos fãs do BBB21 que não são do nordeste. Quando a paraibana fala “eita, mulinga” é para simbolizar espanto, surpresa, é quase a mesma coisa que falar “ai meu deus”.

BBB21 – Basculho

Termo utilizado por Gilberto durante uma das maiores brigas da temporada, em que o brother se referiu a Pocah como “basculho“, muita gente ficou curiosa sobre o que significa e desde então adora usar a palavra. Para quem não sabe, quando se refere a basculho, a pessoa está falando sobre algo que não serve para nada, que vem do lixo.

Crôche

Caio usa vários termos regionais no confinamento do BBB21, quando o brother fala sobre “fazer crochê”, ele não está falando de artesanato não, ele está se referindo a outra coisa. Waléria, esposa do brother, já falou sobre o assunto: “crochê é o desenrolar da situação, de uma história”.

Pega a visão no BBB21

Antes de ser eliminada, Lumena era especialista em falar “pegue a visão” para os colegas de confinamento. O que a baiana queria dizer? Para os participantes ficarem atentos, espertos com o jogo.

Leia também: desconstrução, lugar de fala e cis gênero – veja o ‘dicionário’ do Big Brother

Tchaki tchaki – BBB21

Usado por Gilberto desde o começo da temporada, o termo que o brother usa para imitar uma dancinha, já foi explicado pela mãe do confinado: “é como se fosse uma alegria, quando ele está feliz, quando está contente, quando tem uma vitória. Quando ele terminava uma prova e passava, ele cantava e gritava no banheiro. Para ele é como se fosse alegria, felicidade, algo que ele conseguiu, algo que está mexendo positivamente com o seu emocional”.

Vigorar

Também em referência a Gilberto, que tem o apelido de “Gil do Vigor”, a mãe do brother do BBB21 explicou de onde vem o termo: “vigorar, para ele, é estudar, buscar algo, é ser intenso no que se propõe a fazer”.

BBB21 – Bastião

Todo mundo sabe que Caio e Rodolffo se chamam de “Bastião” o tempo todo e são até conhecidos como “os Bastião”. Mas de onde vem essa ideia? No site oficial do reality show, tem a explicação da irmã do sertanejo sobre o termo, que segundo ela é de carinho. “Bastião é algo sem muito significado. Rodolffo gosta da palavra e fica chamando todos os amigos assim. Ele foi chamando um e outro, e os amigos começaram a retribuir. Aí, todos se chamam de Bastião no ciclo de amizade”, contou.

Aulas cria

Em um momento de flerte com Carla Diaz, Arthur usou a gíria “aulas cria”, mas o que é isso? Ao site oficial do BBB21, o amigo do crossfiteiro, Ricardo, explicou: “significa ‘mandou bem’. Como se a pessoa tivesse dado aula sobre algum assunto”.

Veja também:

Enquete: quem deve vencer a prova do líder hoje (25/03)?

Karol Conká estava certa sobre Sarah? Web resgata comentário

Veja que horas começa a prova do líder hoje (25/3)

Paredão falso: Boninho faz revelação sobre data