BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (25/3)

Hoje é dia de disputa no BBB21 e no programa desta noite descobriremos quem será o novo rei ou rainha da casa. Nesta quinta-feira, 25 de março, a edição que vai exibir a nona prova do líder do reality show, o programa vai começar as 22h45, depois da transmissão da novela Amor de Mãe, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Hoje tem prova do líder no BBB21?

Sim, hoje tem disputa pela liderança no programa. A competição pelo cargo de líder do reality sempre acontece nas quintas-feiras durante o programa ao vivo, apresentado por Tiago Leifert.

Além da nona prova do líder do BBB21, a edição de hoje também vai exibir o resumo da festa do líder Gilberto, que começou na noite de quarta-feira (24) e seguiu pela madrugada desta quinta (25), além dos principais acontecimentos da casa. Não se esqueça que o programa hoje começa as 22h45.

Quem é o atual líder?

Gilberto é o atual chefão da casa, o brother venceu a oitava prova do líder do BBB21, de resistência, ao lado de Sarah, mas como a liderança da semana não seria dupla, o pernambucano e a brasiliense tiveram que competir para ver quem levava a coroa e o Fiat Toro Ultra, que era a grande recompensa da disputa.

Como assistir a prova do líder no BBB21?

A prova do líder será exibida ao vivo nesta quinta na TV Globo, a partir das 22h45. Você pode acompanhar a disputa pela televisão, é necessário apenas ter acesso aos canais abertos brasileiros, ou pode recorrer a duas outras maneiras:

Pela sua TV por assinatura: é só assinar o pay per view pela Sky, Claro e outras empresas que disponibilizem a opção

Ou você pode assistir pelo o serviço de streaming da emissora do BBB21, a Globoplay, de graça

Para assistir ao BBB21 no Globoplay é bem simples e você não precisa ser assinante, apenas ter uma conta gratuita. Para realizar seu cadastro é necessário ter um perfil no facebook ou uma conta google. Após ter um login e senha na plataforma, é só ir até a aba “Agora na TV”, na parte superior do site ou lateral no aplicativo, e procurar pelo canal Globo.

