BBB21: Arthur revela que queria ficar com Sarah

Na tarde de ontem, quarta-feira (31), Arthur e Gilberto conversavam na cozinha do BBB21. A dupla falou sobre a saída de Sarah e o instrutor de crossfit fez uma revelação para o doutorando em economia sobre seus sentimentos em relação a ex-sister.

Arthur ficaria com Sarah?

Em papo com o crossfiteiro, o doutorando em economia perguntou se a brasiliense pediu para Arthur cuidar dele agora que ela foi eliminada do BBB21. O brother disse que sim e então apontou para o telão da sala para avisar que os stories de Gilberto com Sarah estava sendo exibidos.

O pernambucano correu para ver o telão e comentou: “ah meu amor, eu te amo Sarah”. “Mulher maravilhosa”, comentou o instrutor de crossfit ao observar as fotos. Em seguida, Arthur revelou que já se interessou em Sarah no BBB21: “confesso que no início do programa fiquei a fim dela.”

Gilberto deu risada e contou: “ela ficou afim de um monte de macho. Ela disse: ‘pegaria cinco’. Não falou os nomes, mas de dez homens, se ela pegaria cinco, então a probabilidade…” “Talvez eu tô nesse meio aí. Alô, Sarah”, comentou Arthur no BBB21.

Os amores de Arthur no BBB21

Sarah não é a única sister do Big Brother Brasil que despertou o interesse do instrutor de crossfit. O brother queria se relacionar com Thaís no começo do programa, e chegou a flechar a dentista no aplicativo de paquera do reality show, mas a goiana não quis responder as investidas do capixaba.

Depois de um tempo, o interesse amoroso de Arthur no BBB21 se tornou Carla Diaz, que acabou namorando com o brother por algumas semanas no programa.

