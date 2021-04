Sarah na Ana Maria: 7 perguntas que a eliminada respondeu no Mais Você

Na manhã desta quarta-feira (31), Sarah, a eliminada do nono paredão do BBB21, foi entrevistada por Ana Maria Braga no programa da TV Globo Mais Você. No papo com a apresentadora, Sarah falou sobre como jogou no Big Brother, os atritos com Juliette e Rodolffo e se ficaria com alguém no confinamento.

O café da manhã no Mais Você acontece com todos os brothers e sisters que são eliminados do BBB21, sempre nas quartas-feiras, dia seguinte a noite de eliminação do programa. Veja como foi a entrevista de Sarah com Ana Maria Braga:

1 – Ana Maria perguntou sobre jogo de Sarah no BBB21

No começo da entrevista, a apresentadora do Mais Você exibiu o VT de Tiago Leifert falando que Sarah jogou bem durante grande parte de sua participação no programa, mas que a sensação era que a sister havia perdido um pênalti no final do jogo. “Você sente que realmente perdeu um pênalti?”, questionou Ana Maria.

“Vou ser sincera, era tudo o que eu estava sentindo, tentei ser fiel aos meus sentimentos”, respondeu a brasiliense. A recém eliminada do BBB21 disse que acabou confiando nas pessoas erradas e que deixou as “paranoias” a dominarem. “A gente [o G3] tava muito unido, mas também se eu não tivesse feito as coisas que fiz, eu não estaria sendo verdadeira, errei sim, mas tentando acertar”, completou a consultora de marketing.

2 – Ana Maria perguntou sobre big fone

“O Gil, sem saber, teve ali um momento que foi crucial, porque ele te deu um poder com aquela pulseira branca, e ela podia ter mudado totalmente o paredão de ontem. Você sabe disso né? Você podia puxar a votação de alguém ali. Então a pergunta é, se você votou na Pocah, se você passasse para o Gil, por exemplo, o seu parceiro, ele provavelmente teria acompanhado seu voto”, comentou Ana Maria Braga com Sarah.

“Sim, ele ia, a gente já tinha combinado, só que assim, naquele momento eu não estava votando a vontade na Pocah”, disse a ex-sister do BBB21, que comentou que não queria que parecesse algo feio, algum tipo de perseguição com a cantora.

“Fui muito inocente”, completou. “Você arriscou algo que não precisava”, opinou a apresentadora. “Eu não imaginava que tinha amigos que iam me apunhalar nas costas”, respondeu a eliminada do BBB21.

3 – Apresentadora questionou interpretações de Sarah no confinamento

Ana Maria Braga comentou com Sarah sobre o livro que a brasiliense leu antes de entrar no BBB21, sobre análise de linguagem corporal: “você leu sobre isso, isso não te ajudou a ler melhor as pessoas, interpretar na casa?” “Antes de ir para o hotel, falei: ‘preciso de um livro que possa me ajudar lá dentro no jogo, não um conto de fadas’. Me ajudou muito, mas lá na hora do nervoso, eu não lembrava de analisar todas as vezes”, respondeu.

“Mesmo você lendo livro sobre, tendo estudado o BBB, você levou um susto, não esperava que o Rodolffo fosse votar em você né?”, questionou Ana Maria. “Eu já tinha percebido que ele não estava tanto comigo quanto eu com ele. Ele se aproximou muito de mim depois do segundo paredão e depois de ver pessoas que ele gostava saírem, mas naquele momento parecia real”, afirmou Sarah.

4 – Sarah queria ficar com Rodolffo?

Ana Maria Braga quis saber se Sarah já teve interesse amoroso em Rodolffo e exibiu um VT em que a ex-sister do BBB21 soltou algumas cantadas para o brother durante uma festa. “Pode rebobinar essa fita, falei as mesmas cantadas para o Arthur, dois minutos antes. Falei para os dois, não tinha nada de dar em cima”, respondeu Sarah, justificando o momento como uma brincadeira.

“Vamos conversar de mulher para mulher agora, os dois seriam muito bem vindos na sua vida?”, continuou a apresentadora. A eliminada do nono paredão do BBB21 deu risada e falou que está solteira há 5 anos. “Você viu como era esse elenco, era muito homem lindo nessa casa, não vou ser hipócrita e dizer que não. Quando cheguei, falei: ‘meu deus, quanta gente linda’. Mas minha estratégia era não me envolver com ninguém”, completou.

5 – Ana Maria perguntou para Sarah sobre Juliette

Durante a entrevista, a apresentadora quis falar sobre o finado G3 e a relação de Sarah com Juliette no confinamento, que começou como amizade e terminou com a dupla se votando. “Agora quero falar a respeito da Juliette, quem você era próxima e depois começou a implicar com qualquer coisa que era relacionado a ela. Rapaz, o que aconteceu que de repente virou tudo?”, perguntou Ana.

“Olha, vou dizer algo que senti, que não tem como negar, tudo o que a gente falava, com outros também, ela tinha um jeito de rodear e comparar com coisas dela. A gente tem que só apoiar, discordar ou escutar e pronto, mas ela sempre voltava pra ela. Pode ser o jeito dela, julguei, mas dentro de um jogo a a gente desconfia, não tem como, a gente pensa que tudo é estratégia”, justificou a eliminada do BBB21, que completou: “ela fazia algumas coisas que não somavam pra mim. Pode ter sido errada, me desculpa se julguei, hoje eu estou destruída porque desconfiei dela e acho que devia ter desconfiada de outras pessoas”.

6 -O que Sarah falou sobre a pandemia?

Antes da entrevista chegar ao fim, a apresentadora revolveu falar sobre uma das maiores polêmicas de Sarah no BBB21, os comentários da sister sobre a pandemia do covid-19. A ex-sister minimizou a situação e foi considerada desrespeitosa ao falar das vítimas da doença.

“Vocês estavam lá dentro da casa e pandemia não era algo que era da realidade para vocês ali, o Tiago falou sobre a gravidade da pandemia para vocês e a gente sabe que você fez comentários lá não levando a pandemia muito a sério, disse até que tinha ido em festas, e saiu nas redes sociais que você falou que não pegou covid porque deus te ama, aí depois disso a sua equipe se pronunciou na internet, você já deve saber. Você hoje já aqui fora, já tá vendo, hoje começamos o programa inclusive dando número de mortos absurdo, como você se coloca hoje?”, quis saber Ana Maria Braga.

“A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas, do fundo do meu coração, pedir desculpas para as vítimas, as famílias das vítimas. Porque quando eu entrei no programa realmente estava melhorando as coisas, as festas que eu fui eram regulamentadas, mas isso não tira o meu erro. Eu só tenho que pedir desculpa”, respondeu a ex-BBB21.

7 – Quem ganha o BBB21?

Antes de encerrar a participação de Sarah no programa, Ana Maria Braga questionou: “última pergunta, quem ganha o BBB desse ano?” Sem surpreender ninguém, a brasiliense disse que o grande prêmio de R$ 1,5 milhão será de seu melhor amigo no confinamento, Gilberto.