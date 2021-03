VÍDEO BBB21: Carla recebe choque de realidade de Ana Maria Braga

Na manhã desta quarta-feira (24), Carla Diaz, a eliminada do oitavo paredão do BBB21, foi entrevistado por Ana Maria Braga no programa Mais Você. No papo com a apresentadora, foram comentados os momentos da atriz no reality show, mas o que mais virou assunto foi o relacionamento entre Carla e Arthur, que tiveram vários altos e baixos no confinamento, e desagradaram muitos fãs do programa. O brother chegou a ser chamado de “boy lixo” por muitos.

No entanto, apesar de falar sobre o assunto, Carla Diaz não estava 100% afim de debater as atitudes do namorado no BBB21. A ex-sister até chegou a ficar sem responder durante um momento da entrevista e optou por só comer o café da manhã que foi disponibilizado pela produção do Mais Você.

Entrevista de Carla Diaz do BBB21 no Mais Você

“Já se atualizou aqui fora? Como foi sua noite?”, questionou Ana Maria Braga. “Muito agitada, é um processo de entrevistas, nem consegui mexer no meu telefone, ainda não consegui ver metade das coisas que aconteceram, mas escolhi não ver nesse primeiro momento. Curti muito minha mãe, meu cachorro”, contou a atriz. “Foram muitos dias então em poucas horas não dá para avaliar todos esses dias”, completou.

Em seguida, o programa comparou a reação de Arthur durante a saída de Carla Diaz do BBB21 e Projota, mostrando como o instrutor de crossfit mostrou mais sofrimento quando perdeu o amigo do que a namorada. “Chorou muito, ficou desnorteado [com a saída do Projota]”, avaliou Ana Maria. “Óbvio, melhor amigo, pessoa que estava junto dele desde o primeiro dia”, disse a artista.

A apresentadora do Mais Você não comprou muito bem a resposta da atriz de A Força do Querer e questionou se também não seria óbvio o capixaba sofrer por alguém que estava em um relacionamento amoroso com ele no BBB21. “Não sei qual foi a reação dele, então não sei dizer”, desconversou Carla. Em seguida, a intérprete de Maria em Chiquititas comentou o que Arthur falou para ela quando estava saindo do confinamento: “ele disse: ‘o que aconteceu? Não estou entendendo nada’. Então nota-se uma preocupação”.

Carla Diaz sobre paredão falso do BBB21

Ana Maria aproveitou para falar sobre a berlinda fake que levou a atriz para um quarto secreto e o pedido de namoro que Carla fez para Arthur quando retornou: “esse paredão tinha mais duas possibilidades, e comparando que você foi votada para ficar na casa, de repente você poderia, na minha visão, poderia estar mais segura porque você foi tão votada para ficar”.

“Sempre fui muito espectadora do programa e sei que tudo muda a cada instante, nunca me coloquei nesse lugar de pedestal de achismo que eu estaria super bem, sempre tive meu pé no chão e sabia que as coisas poderiam mudar a qualquer momento. Nunca tive essa certeza porque lá a gente não tem certeza de nada”, respondeu a ex-sister do BBB21.

A apresentadora do Mais Você disse que o público “ficou sem entender nada” quando a atriz se ajoelhou para Arthur. “De verdade, de fato, eu não tinha visto nada dele que me fizesse pensar de outra forma. E quando voltei, vi muita gente falando mal de mim, apontando, e da parte dele não tinha visto nada, pelo contrário, ele foi respeitoso. Eu achei que estava certa”, justificou a eliminada do BBB21. “A ajoelhada foi uma cena, porque ele fez a flechada, queria brincar também, mas eu não sabia o que as pessoas estavam vendo aqui de fato, eu não vi tudo, tive um horário para assistir, não me permitiu ver todas as coisas para analisar de maneira diferente”, completou Carla Diaz.

“Você tinha informações privilegiadas”, afirmou Ana. “Eu tinha, mas não eram informações para eu agir de forma diferente. O meu tempo foi aquele em que eu vi aquela sinceridade, da forma que eu estava assistindo. E quem nunca fez uma intepretação diferente do que era a realizada né Ana”, rebateu. “Todo mundo já fez, mas nem todo mundo foi para o BBB21“, frisou a apresentadora.

Carla Diaz sobre Arthur

Ana Maria Braga falou muito sobre a relação da dupla no BBB21 e mostrou o trecho em que o crossfiteiro disse estar arrependido de falar que estava apaixonado. Após o VT, Carla não respondeu nada, em vez disso, a ex-sister ficou comendo em silêncio. “Bom, já que você não quer falar”, avaliou Ana Maria. “Não, não sei o que falar”, respondeu a eliminada.

“O Arthur, quando estava perto de você, a gente ficava meio bravo porque você dava carinho para ele com muita honestidade. Você não percebia que ele não tinha o mesmo carinho com você? Era meio esquisito, não era?”, questionou a apresentadora. “Com certeza, mas eu também via que rolava uma barreira para demonstrar sentimento, nem todo mundo é igual, mostra carinho assim”, justificou a ex-BBB21.

“Mas no começo de uma relação você tem uma empolgação maior, eu não vi em nenhum momento ali”, disparou Ana Maria Braga. Carla Diaz rebateu que o relacionamento com Arthur tinha um caráter diferente, já que a dupla estava confinada e tinha que lidar com pressão e jogo: “nunca tive uma relação em que eu estava conhecendo a pessoa 24 horas por dia”.

Durante a entrevista no Mais Você, também foi exibido o momento em que Arthur disse que iria conhecer amigas de Viih Tube fora do BBB21. “Não tenho nem o que falar, isso é uma questão dele, não fui eu que falei, então quem tem que falar, repensar é ele. Estou fazendo minha parte, tô com consciência tranquila dos meus sentimentos. Quem está perdendo é ele, não eu”, afirmou Carla.

Ninguém me falou que ia ter torta de climão no café da manhã… 😶 #MaisVocê #BBB21 #CaféComEliminado pic.twitter.com/7ldnlGX42s — Gshow em 🏠 (@gshow) March 24, 2021

Entrevista com Ana Maria Braga

Após um dos intervalos do programa, Ana voltou a mostrar momentos ruins de Arthur, em que o crossfiteiro estava reclamando de Carla Diaz. Antes de deixar a apresentadora do Mais Você questionar a ex-sister do BBB21 sobre o assunto, a atriz disparou: “Ana, para, primeiro, antes quero te agradecer por me mostrar a realidade, quando a gente gosta de uma pessoa, muitas vezes a gente fica cega. Então é óbvio que estou chocada com muita coisa que eu tô vendo, não esperava, estou bem chateada, não é a toa que eu estava comendo e processando tudo o que estava sendo mostrado”.

A ex-participante do BBB21 então concluiu: “não desejo isso pra mulher nenhuma, ninguém merece. É triste ver homens tendo esse tipo de atitude e mulheres sendo julgadas. Estou sendo julgada por algo que não vi, mas tô aqui. Mas te agradeço por me mostrar algo que não tinha visto”.