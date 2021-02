BBB21: big fone toca e Bil ignora ‘Jaque’ e imuniza Juliette; entenda

O Big Fone tocou novamente no BBB21 e Arcrebiano atendeu a ligação misteriosa durante a edição ao vivo desta sexta-feira (5). No comando, a voz pediu para que o brother imunizasse um participante e colocasse outro no paredão. De forma surpreendente, o educador físico imunizou Juliette ao invés de Karol Conká, com quem teve um envolvimento amoroso essa semana. Thaís foi a emparedada. Mas, afinal, por que Bil (como gosta de ser chamado) imunizou Juliette? Entenda:

Por que Arcrebiano imunizou Juliette no BBB21?

Arcrebiano atendeu a primeira chamada de três do Big Fone e imunizou Juliette. Ele acabou colocando Thaís no paredão. No momento da escolha, o brother não as justificou. No entanto, o público esperava que ele imunizasse Karol Conká, com quem tem se envolvido amoroso na casa do BBB21. A decisão surpreendente de Bil está diretamente ligada a uma conversa que ele teve com Gilberto na tarde desta quinta-feira (4).

Na ocasião, o economista desabafou com o bonitão sobre o comportamento de Karol Conká para com Juliette, que resolveu reclamar do barulho pós-festa na sala de estar. A rapper estava cantando a música Combatchy, interpretada por Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca.

Karol não só ignorou a reclamação da rival no BBB21, como também fez uma paródia envolvendo Juliette. “Round um, bate, eu não falo com você. Round dois, vou mandar se fuder. Round dois, joga joga, vai dormir então, finaliza quando vai no chão, vai no chão!”.

O que Gilberto disse para Arcrebiano

Na conversa com Bil no BBB21, Gilberto se mostrou incomodado com a postura de Karol para com Juliette. “Ela não é ninguém pra humilhar assim”, disse. Surpreso com a declaração do economista, o affair de Karol questionou em seguida. “Rolou isso? Eu não vi”. Gil frisou que ele mesmo presenciou a cena. “Rolou. E não foi ninguém que me contou, eu vi. Finalmente eu vi o que Juliette falou” disparou.

O economista também fez uma análise sobre as falas de Karol sobre Juliette. “Ela não é”Isso de ficar falando que aqui não é clínica de reabilitação também pega mal, sabe? Então, eu tô bem pensativo e tenho me afastado quando vejo as brincadeiras, não fico rindo, porque eu não gosto disso. Se o público achar que é humilhação, ela [Karol] está lascada”, disse ele. Bil fez uma expressão de ‘chocado’, mas preferiu ficar reflexivo no BBB21.

Quando o Big Fone vai tocar no reality?

O próximo toque do Big Fone vai ocorrer às 10h de domingo (7). No comando, de acordo com Tiago Leifert, será pedido para quem atender a ligação imunizar um participante e emparedar outro. A terceira chamada será às 18h do mesmo dia, horas antes da formação do segundo paredão do BBB21. A voz misteriosa vai pedir para quem atender fazer uma troca colocando um dos imunes no paredão e imunizando um dos emparedados.