BBB 21: a prova do anjo é hoje (12/2)?

Um dos momentos mais esperados pelos fãs do reality é a prova do anjo. A disputa garante a imunidade de algum brother ao paredão da semana e pode ser decisiva no andamento do programa. As disputam poder ocorrer em dois dias da semana, sexta ou sábado. Tudo depende dos planos da produção e se a prova do líder na quinta-feira foi de resistência ou não. Confira como a disputa será nesta semana do BBB 21.

Prova do anjo hoje no BBB 21

Para saber quem entre os brothers da casa irá lutar pela vitória da disputa será realizado um sorteio na sala do confinamento. O número de participantes que estarão na prova varia a cada semana e é determinado pela produção do programa.

BBB 21 – Que horas é a prova do anjo?

O horário da disputa nem sempre é o mesmo, mas sempre acontece no período da manhã ou começo da tarde, nunca a noite, como as provas do líder do reality show, que sempre se iniciam no programa ao vivo apresentador por Tiago Leifert. Nas últimas semanas do BBB 21, a prova aconteceu no período da tarde, cerca das 14h. Como os brothers não foram despertados cedo nesta sexta-feira (12) e até as 11h da manhã ainda estavam gravando o raio-x, é provável que a prova aconteça a tarde.

Leia também: Karol ganha prova do líder e público vê manipulação

Imunidade do anjo

- PUBLICIDADE. -

A imunidade adquirida ao ganhar a prova pode ser de duas formas: o anjo autoimune, em que o vencedor da disputa fica livre do paredão, ou a imunidade deve ser dada para um colega de confinamento pelo campeão da prova do anjo da semana.

Leia também: que horas toca o despertador do BBB 21? Veja como funciona

Castigo do monstro

Quem vence a prova do anjo tem a tarefa de nomear dois participantes ao castigo do monstro. A tarefa a ser realizada pelos castigados muda a cada semana e sempre é determinada pela produção. Os escolhidos são obrigados a usarem fantasias e perdem 300 estalecas cada.

Veja também sobre o BBB21:

Entenda como funciona a Prova do Anjo no Big Brother Brasil

- PUBLICIDADE -

Resumo BBB 21: Karol Conká já sabe quem vai indicar; veja a madrugada na casa

Veja as fotos do apartamento de luxo de Karol Conka em SP

Veja imagens da mansão de Projota em São Paulo