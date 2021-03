BBB21: veja como assistir o Bate-Papo BBB com o eliminado hoje 30/3

O Big Brother Brasil 2021 vai perder mais um integrante do elenco hoje, terça-feira (30), dia de resultado do paredão. Após descobrirmos quem será o brother ou sister que dirá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão, o ex-participante deixará o confinamento do programa e então seguirá para os estúdios do Rede BBB para ser entrevistado por Ana Clara, uma das finalistas do Big Brother 18. Confira como você pode assistir o Bate-Papo BBB ao vivo com o eliminado desta semana:

Como assistir o Bate-Papo BBB ao vivo com Ana Clara?

Para quem não é assinante do pay per view do BBB21, uma boa notícia: não é necessário pagar para acompanhar a entrevista de Ana Clara com o eliminado da semana no Rede BBB.

Para assistir gratuitamente o Bate-Papo BBB na Globoplay, a plataforma streaming da TV Globo, você não precisa ser assinante, mas é necessário ter um cadastro. Esse registro pode ser feito de forma rápida e fácil, é necessário apenas ter um perfil no facebook ou conta google. Após cadastrado, entre na Globoplay e clique nas câmeras principais do pay per view, você encontrará a opção de colocar na Rede BBB.

Se preferir usar outra maneira para assistir o Bate-Papo BBB com Ana Clara e o novo eliminado do BBB21, é possível acompanhar a entrevista pelo site oficial do Big Brother Brasil, o Gshow. Se assistir a Rede BBB ao vivo for um problema para você, saiba que a entrevista fica disponível tanto na Globoplay como no Gshow após ser finalizada, então dá para rever quando quiser.

Que horas a entrevista com o eliminado do BBB21?

As entrevistas de Ana Clara não têm horário exato para começar pois dependem do programa ao vivo do BBB21, que ao anunciar o eliminado da semana conta com um pequeno bate papo entre Tiago Leifert e o brother ou sister que acabou de deixar o confinamento, e também leva em consideração o tempo que o ex-participante leva até deixar o local em que é gravado o reality show e chegar ao estúdio do Rede BBB. Apesar de ser necessário ficar de olho no Gshow ou Globoplay para não perder a chance de assistir da entrevista do começo, é oficial que o Bate-Papo BBB sempre começa depois das 00h00.

O Bate-Papo BBB é a primeira entrevista do ex-confinado e com isso isso se torna a primeira fonte de informações externas para quem estava confinado no Big Brother. Além de conversar com eliminado sobre a participação no reality show, Ana Clara também mostra ao ex-participante como estão suas redes sociais e o número atualizado de seguidores.

Quem está no paredão?

Sarah, Juliette e Rodolffo estão emparedados nesta semana do BBB21. Thaís também havia sido puxada para a berlinda, mas conseguiu escapar em uma disputa de sorte na prova bate e volta desta semana. A consultora digital, a maquiadora ou o cantor sertanejo, quem será que vamos assistir hoje no Bate-Papo BBB?

