BBB21: entenda a inflação com o ‘tchaki tchaki’ de Gilberto

O BBB21 mostrou mais uma vez que é possível misturar entretenimento com cultura. Na noite desta quinta-feira (18), Gilberto, que é doutorando em Economia, mostrou seus conhecimentos ao falar sobre como a inflação está diretamente ligada ao desemprego. A aula aconteceu na porta do banheiro colorido para Juliette.

O que Gilberto disse sobre economia no BBB21?

Gilberto, que recentemente foi aceito na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, explicou de maneira didática e divertida a inflação e como imprimir mais cédulas de dinheiro não resolve os problemas do Brasil ou de qualquer outra nação.

“O custo para reduzir o desemprego é aumentar a inflação. Phillips tem toda uma curva, uma teoria que explica isso, entendeu?”, iniciou o doutorando. “Por exemplo, a emissão de moeda gera um custo para a sociedade e esse custo da geração da moeda é a inflação”, detalhou

“Muitas pessoas pensam assim: ‘Ah, mas quando eu for presidente da República eu vou emitir moeda no Banco Central, vou dar dinheiro para todo mundo, todo mundo vai ficar rico, bora Brasil, vai Banco Central, emite moeda, adoro, vai”, disse Gilberto dançando, rebolando e até cantarolando o famoso “tckaki tchaki. “Aí quando eu comecei a estudar eu falei: ‘Ohhh'”, completou Gilberto, em seguida.

- PUBLICIDADE. -

Aprovado em universidade dos EUA

Gilberto ainda não sabe, mas foi aceito e conquistou uma bolsa para PhD (doutorado) na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. A família do participante do BBB21 anunciou a novidade através das redes sociais. O orientador de Gil, Rafael Costa Lima, comemorou a notícia.

“Esse últimos 11 meses foram muito difíceis. Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. @gilnogueiraofc foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa!! Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!!”, escreveu o professor no Twitter.

A produção do BBB21 não pretende informar Gilberto sobre a sua mais nova conquista. Isso porque, o participante do reality show da Globo se encontra confinado na casa mais vigiada do Brasil, sem acesso a internet, TV, telefone ou qualquer outro meio de comunicação.

Entre as principais regras do programa, limitar o acesso a informação externa aos brothers e sisters e o contato com pessoas do mundo exterior. A principio, o único contato com pessoas externas que os participantes do BBB21 pode ter é com o apresentador Tiago Leifert, através das interações no ao vivo, a psicóloga uma vez por semana e com a produção, quando for necessário passar alguma orientação.