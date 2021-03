BBB21: esposa de Projota pede eliminação de Thais

A votação do sétimo paredão do BBB21 em que Pocah, Projota e Thaís disputam a preferência do público segue a todo vapor, mas um dos competidores ganhou uma torcida especial. Tâmara Contro, esposa de Projota, usou as redes sociais para defender a permanência do amado no reality show da Globo.

Esposa de Projota justifica permanência do marido no BBB21

No Instagram, onde soma quase 400 mil seguidores, Tãmara declarou que Thaís deve ser a eliminada do reality show da Globo. “Galera, eu sou ‘Fora, Thaís’, porque acho que se tirar o Projota acabou o Big Brother”, disse. “Vai virar jogo de comadre. Eu quero fogo no parquinho”, disparou. “O jogo vai perder a graça”, completou em seguida.

Nas redes sociais, Tâmara, que é digital influencer, segue levantando mutirões para que seu fãs e os do marido votem na cirurgiã-dentista para que ela seja eliminada do Big Brother Brasil.

Como o paredão foi formado

O sétimo paredão foi formado no BBB21 na noite deste domingo (14). Diferente da semana passada, a dinâmica de formação da atual contou com regras diretas. Sendo que, além da indicação do líder, os três mais votados pela casa estariam no paredão da semana.

O anjo Projota, imunizou o aliado de jogo Arthur Picoli e justificou sua decisão com o colar de imunidade com o fato de ter sido imunizado na semana passada pelo mesmo. Logo depois, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão.

O filho de Fábio Jr, explicou o voto afirmando que o rapper tirou a sua única opção [Arthur] ao imunizá-lo no Big Brother Brasil. A formação de paredão teve sequência com votação no confessionário. Thaís recebeu 5 votos, já Pocah e Gilberto receberam 4 votos cada um.

A edição exibida ao vivo contou ainda com a prova bate e volta. Na disputa em que participaram todos os emparedados, exceto a indicação do líder, os competidores tinham que atirar dados em balões gigantes com o objetivo de encontrar chuva de papel dourado. Gilberto venceu a prova e se livrou do paredão da semana.

Leia também:

Boninho fala sobre surto de Camilla em festa e acusa Carla Diaz no BBB21