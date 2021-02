BBB21: que horas começa o reality hoje (10/2)?

Durante três meses todo dia é dia de BBB21. Na noite desta quarta-feira (10), por exemplo, o programa da Globo vai começar mais tarde que o normal, a partir das 23h45. A atração apresentada por Tiago Leifert vai entrar no ar mais tarde por causa do Futebol, que será exibido logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

O BBB21 desta quarta-feira (10) começará às 23h45 logo após o Segue o Jogo, programa que repercute a rodada da semana e que é comandado por Lucas Gutierrez. De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada no site oficial da emissora, a exibição do reality show de confinamento poderá sofrer atrasos de poucos minutos.

O site oficial da programação da Globo detalha que o programa sofre alterações em relação ao horário de exibição ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h35, excerto as quartas e vai ao ar mais tarde.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que tem hoje (10/2) no Big Brother

Hoje é dia da festa do líder Arthur. O evento marca o fim de mais uma semana de jogo no BBB21 e o início de uma nova. O tema da festa e outros detalhes ainda não foram divulgados pela produção do reality show e pelo líder.

O programa do confinamento global ainda vai mostrar como foi a eliminação de Arcrebiano e o pós com a repercussão dos participantes que ainda estão no jogo. Além disso, a comemoração Gilberto, que pulou na piscina ao lado de Sarah. Juliette também celebrou apoiando o amigo a entrar na água.

A edição desta quarta-feira (3) também vai exibir o resumo do dia dos participantes do BBB21. O reality show tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.