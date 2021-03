A madrugada desta quarta-feira (24) foi recheada de conversas sobre jogo, já que a noite de eliminação, que tirou Carla Diaz do reality show, deixou muitos brothers pensativos. O resultado do paredão do BBB21, que ao eliminar a atriz de Chiquititas, deixou Fiuk e Rodolffo na casa, acabou gerando um momento tenso entre amigos: Sarah brigou com Gilberto por causa de um comentário que o pernambucano fez sobre o sertanejo.

Gilberto, Sarah e Fiuk conversavam sobre jogo e o resultado do paredão desta desta semana. Gilberto disse que conversaria com Rodolffo se o sertanejo quisesse sentar para bater um papo, mas que se o cantor não quisesse, ele não se abalaria com isso. O filho de Fábio Jr. fez uma observação e disse ter avaliado a aproximação de Rodolffo e Arthur com Gilberto por conta de o pernambucano ter voltado do paredão. “Estratégia”, opinou.

Gilberto afirmou que não indicou o brother ao paredão por este motivo, e sim por considerar a brincadeira feita com Fiuk, de caráter preconceituoso. O papo continuou e o pernambucano disse que acreditava que Rodolffo havia falado mal dele para Sarah, durante uma conversa que a dupla teve depois da noite de eliminação do BBB21, o que deixou a brasiliense brava.

“Por que você tá com raiva criatura? Ele não falou nada. Pela minha mãe, ele não falou por** nenhuma de você, cala a tua boca porque ele não falou por** nenhuma, para de viajar, tô falando sério. Você cria coisa na sua cabeça que não existe”, comentou a consultora de marketing, bastante exaltada. “Não só em relação a ele [Rodolffo], você tem que ir com calma, espera, para de criar coisa na sua cabeça, você está com raiva sem necessidade”, completou a sister do BBB21.

Poucos segundos depois, a sister se retratou: “desculpa, não estou brigando contigo, você sabe como eu falo mesmo”. “Já entendi que não pode falar do Rodolffo pra ela”, provocou Fiuk. “Você vai convidar a gente para o casamento?”, também disse o filho de Fábio Jr. “Que casamento gente”, desdenhou a confinado do BBB21.

Sarah se exalta e diz para Gilberto "Para de criar coisa na sua cabeça […] você tá com raiva sem necessidade."#BBB21 pic.twitter.com/CzZcHmL95A — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 24, 2021

"Eu tenho medo por ele" Diz Sarah sobre Gilberto se exaltar.#BBB21 pic.twitter.com/sBsgtUjfO6 — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 24, 2021

Paredão – Porcentagens dos votos

Carla Diaz foi a eliminada da semana, com 44,46% dos votos no oitavo paredão da temporada, berlinda que disputou contra Rodolffo e Fiuk, mas o sertanejo passou bem perto de dizer tchau ao BBB21. O cantor teve 44,45% da soma dos votos, número muito próximo da porcentagem que eliminou a atriz de A Força do Querer.

Fiuk ficou com o terceiro lugar da berlinda desta semana do BBB21 e foi o único do trio que estava longe do perigo de se despedir do reality show, o ator teve apenas 10,59%.

