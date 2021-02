BBB21: Karol Conká pede perdão no ao vivo após eliminação

Karol Conká foi a quarta eliminada do BBB21 com o maior índice de rejeição da história do formato no Brasil em duas décadas. A rapper deixou o reality show com 99,17% dos votos do público após uma série de polêmicas na casa mais vigiada do Brasil. Ciente de que foi rejeitada pelo público, a agora ex-BBB pediu perdão ao público por comportamento duvidoso durante sua passagem pelo game em conversa com o apresentador Tiago Leifert.

“Perdão Brasil, perdão pra todo mundo que se sentiu ofendido por esses meus erros, essas falhas na minha personalidade. Eu preciso arrumar isso, mas sou muito grata por ter participado desse programa, só assim posso ficar com os olhos mais abertos”, disse Karol.

Karol Conká sofre rejeição no BBB21

Durante a entrevista com Tiago Leifert no palco do BBB21, Karol falou sobre suas atitudes no jogo e sua rejeição em um paredão triplo. “Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu sempre falo que sou uma libélula, gosto de voar. Não imaginei que eu fosse dar uma surtada no programa, realmente quando a gente entra na casa é tudo muito louco. Eu tenho mania de controle, eu vivo uma vida onde eu controlo tudo, sou dona da minha vida, da minha carreira e chegar ali e não poder controlar achismo nem minha animosidade, me deixou muito mal e também o sentimento de culpa foi me deixando mais amarga por dentro”, disse.

Questionada pelo apresentador sobre quais motivos levaram a ter a maior rejeição da história do BBB21, Karol pontuou duas situações: a fofoca inventada sobre Carla Diaz ter um suposto ciúme dela com Arcrebiano e a humilhação de Lucas Penteado na cozinha VIP.

“Foi a minha discussão com a Carla [Diaz], foi o meu ciúme na verdade. É um ciúme de uma pessoa que eu nem estava apaixonada, foi uma pira que me deu e a agressividade como eu tratei a situação. A outra, com o Lucas [Penteado]. Eu fiquei com o coração apertado ´[quando o expulsei de cozinha], mas é aquilo que você falou, eu sou muito do combate. No dia seguinte eu pedi perdão pra ele, a gente se entendeu, mas eu percebi que eu tenho um grande problema com a animosidade. Eu já sabia que tinha isso, só não sabia que era tão forte assim. Eu descobri isso na casa. Eu falei na casa que se eu saísse eu ia direto pra uma terapia, preciso arrumar isso”, explicou.

Como o paredão foi formado?

O quarto paredão do BBB21 começou a ser formado com Caio, então anjo da semana, imunizando Rodolffo. Logo depois, a líder Sarah indicou Karol e justificou as atitudes da rapper como incoerentes.

A formação seguiu com o trio de finalistas da última prova do líder Caio, Fiuk e Gilberto, indicando Arthur à berlinda. Na sequência, a casa votou no confessionário e Projota e Gilberto, os dois mais votados, completaram o paredão. Entretanto, todos os indicados, exceto a escolha da líder Sarah, participaram da prova bate e volta. Projota levou a melhor e se livrou da votação do público. A eliminação está marcada para acontecer nesta terça-feira (23) ao vivo.