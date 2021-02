BBB21: web fica em polvorosa com saída de Karol; veja a percersussão

O quarto paredão do Big Brother Brasil movimentou uma multidão de fãs em busca de um só objetivo: eliminar Karol Conká do reality show. Na noite desta terça-feira (23) a rapper deixou o confinamento com 99,17% dos votos após enfrentar Arthur e Gilberto e ter protagonizado momentos polêmicos que a levaram ao status de vilã da edição.

A eliminação de Karol foi repercutida por anônimos e famosos na web e tomou conta do trending topics do Twitter, que mostra os assuntos mais comentados do momento em todo o país. Enquanto muitos comemoraram, outros pediram por mais empatia para com o pós-BBB da cantora que deixou a atração com índice de rejeição.

Repercussão eliminação de Karol Conká do BBB21

O público que pediu pela eliminação de Karol Conká se mostrou ansioso desde quando Sarah, líder da semana, a indicou ao paredão no último domingo (21). Momentos antes do resultado da votação, os internautas já estavam em polvorosa com a previsível saída da famosa.

A entrada de Tiago Leifert para uma rápida conversa com os emparedados da semana, por exemplo, resultou em um ‘ataque de piriri’ entre Gilberto e a própria Karol que disputaram o banheiro próximo da sala de estar. A produção mostrou como estavam os batimentos cardíacos da rapper: 130.

Até Nego Di foi relembrado pelo público do BBB21. O humorista deixou o reality show na semana passada com recorde de rejeição ao receber 98,76% dos votos. A animação do ex-integrante do Camarote se apagando foi comememorada pelo público.

Karol Conká é eliminada com 99,17% dos votos

A onda de mutirões do público contra Karol Conká fez com que a cantora fosse eliminada com 99,17% dos votos do público, o maior índice de rejeição de toda a história do BBB21. No Twitter, a tag com a porcentagem dos votos figurou entre os assuntos mais comentados do país.

Público celebra com fogos

As comemorações pela saída de Karol Conká do BBB21 contaram até com fogos de artificio em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, buzinas e gritaria tomaram conta de bairros nobre da capital “O Brasil reagindo à eliminação de Karol Conká, com gritos, fogos de artifícios buzinas”, escreveu um internauta.

Rainha da rejeição do BBB21

Nego Di, eliminado com rejeição de 98,76% dos votos na semana passada, recebeu a coroa de Patrícia Leitte, que matinha o título até então. No entanto, o reinado do humorista durou apenas uma semana, já que Karol assumiu a coroa de maior rejeição do BBB21.

