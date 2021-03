BBB21: Karol Conka ressurge e faz piadao do próprio meme

Desde que foi eliminada do BBB21 com recorde de rejeição, Karol Conká se afastou das redes sociais para se reconectar com seu interior. No entanto, a rapper deu uma pausa no descanso da imagem e nesta quarta-feira (24/3) ressurgiu nas redes sociais para comentar um meme autoral de sua participação no reality show da Globo.

Qualquer coisa me bota no paredão – BBB21

Karol resolveu reaparecer nas redes sociais após perceber que os fãs estavam recordando a sua participação no BBB21 relembrando um dos momentos cômicos e mais polêmicos no reality show da Globo. Durante uma discussão com Lucas Penteado, a ex-sister o expulsou da cozinha VIP e o impediu de almoçar com os demais participantes. Após a saída do ator do local da casa mais vigiada do Brasil, disparou que não tinha medo de encarar o paredão.

“Qualquer coisa me bota no paredawwnnn [paredão] que eu tenho a minha vida e minha carreira bem bonita lá fora”, disse ela, enquanto outros participantes se preparavam para almoçar.

Duas semanas depois, no entanto, Karol foi ao paredão e deixou o Big Brother Brasil com 99,17% dos votos em um paredão triplo contra Gilberto e Arthur. Na ocasião, os fãs do reality show celebraram a eliminação da cantora com direito a fogos de artificio e gritos.

Recuperação da imagem

Apesar de ter ressurgido nas redes sociais, Karol Conká não tem data certa para fazer o seu retorno ao estrelato. A sister participou do Domingão do Faustão após ter sido eliminada do BBB21 com rejeição de votos e pediu perdão ao público por conta das suas atitudes no reality show. Ela também foi destaque do Fantástico com uma entrevista em que a repórter a visitou em seu apartamento de luxo em São Paulo.

Qualquer coisa me bota na próxima ediçãwwwnnn — Karol Conká 👽 (@Karolconka) March 25, 2021

No período em que se encontra fora das redes sociais, Karol tem se dedicado no seu documentário que será lançado pelo Globoplay, serviço de streaming da Globo. A produção vai contar a história de vida da cantora antes da fama até seu momento mais difícil, a rejeição do BBB21.

A obra de Karol ainda não tem nome e nem data de lançamento previsto, mas deve marcar a sua volta ao estrelato após o período sabático de recuperação da imagem.

