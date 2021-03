BBB21: Lumena assume que ainda admira Karol Conka

Quinta eliminada do BBB21, Lumena deixou o confinamento na última terça-feira (2) e desde então tem respondido a uma série de perguntas por onde passa. Recentemente a baiana cedeu uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut no O Globo e contou um pouco sobre como está a vida pós reality show.

Durante o papo, Lumena também falou sobre a relação que teve com Karol Conká no confinamento e como vê as ações da cantora agora que saiu do programa.

Além disso, a ex-sister do BBB21 revelou que recebeu ameaças de morte e ataques homofóbicos nas redes sociais. Fernanda Maia, namorada de Lumena, também fez comentários, já que a entrevista foi realizada por telefone e a cantora estava perto, Fernanda revelou o tipo de ofensa sobre a ex-participante que chegou a ver na internet.

BBB21 – Lumena foi ameaçada de morte

A ex-sister contou que sofreu ataques e ameaças nas redes sociais e que sua família também acabou sendo alvo das reclamações do público. “Eu recebi ameaça de morte”, contou. Ouvindo a entrevista que a namorada dava à Patricia por telefone, Fernanda revelou: “disseram que você deveria ir encontrar Marielle Franco”.

Lumena se mostrou surpresa com a informação e comentou: “ela [Fernanda] está me atualizando aos poucos porque ainda não tive condições reais de ler tudo [desde que saiu do BBB21]. Houve muito ataque de haters a mim e também homofobia, ataques ao nosso relacionamento. Ela foi cobrada em mensagens muito violentas, que agridem nossa relação”.

Lumena falou sobre militância

Durante o papo com a jornalista, a baiana falou sobre a relação com o público e a forma negativa que muitos reagiram por conta da “militância” da ex-sister do BBB21. “No meu caso, estou em contato com a repercussão negativa da minha trajetória lá. É um momento de autoavaliação, de reconhecer coisas que quero levar para a vida e outras que quero deixar”, disse a ex-participante.

“Entrei em contato com sentimentos e algumas ciladas emocionais dentro da casa, na relação com alguns participantes. O BBB21 foi uma escola em relação a temas que levantei lá dentro, mas também estou recebendo muito acolhimento, carinho das pessoas que amo, da minha companheira, da minha mãe, das minhas mães de santo e de pessoas que eu não conhecia e começaram a me apoiar”, completou a quinta eliminada.

Lumena ainda gosta de Karol Conká?

A quinta eliminada do BBB21 e Karol Conká tinham uma grande amizade no confinamento, a baiana e a paraense formaram uma dupla logo no começo do programa e continuaram próximas até a eliminação histórica de Conká, que ao receber 99,17% dos votos bateu o recorde de maior rejeição da história do reality show. Durante a entrevista, a relação de Lumena com a cantora foi questionada, assim como as ações que a vilã da temporada teve no confinamento,

“Vi conteúdos de pessoas que eu tinha como aliadas e me criticavam, mas faz parte do jogo. Em alguns momentos a gente fala coisas. Eu me arrependo de falar muita coisa, mas estou tentando não levar para a minha vida esse tipo de sentimento. Acabou o jogo, zerou. É tempo de começar novos ciclos com coisas que façam sentido para mim. Aquela Lumena é fruto de muita dor e angústia, não é esse o meu perfil ao longo da vida. Eu continuo admirando Karol como artista e esse sentimento pode ter me atrapalhado lá dentro do BBB21 em termos de estratégia de jogo. Eu não soube separar bem a admiração que eu tinha por ela da nossa relação de jogo. Caí em ciladas emocionais e isso me atrapalhou”, disse a ex-sister.

