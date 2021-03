BBB21: Karol Conká agradece perdão do público

Karol Conká deixou o BBB21, mas o reality show ainda não deixou a cantora, afinal, depois de tanta polêmica, todo mundo sabia que a participação da dona do hit “Tombei” no programa não seria esquecida tão cedo. Considerada vilã da temporada e com o recorde de maior rejeição da história do reality, Karol continua sendo citada quando o Big Brother vira assunto. Na manhã desta terça (2), a curitibana se pronunciou novamente sobre o tempo que passou no programa e também aproveitou para agradecer o público.

Karol Conká recebeu o perdão do público do BBB21?

Exatamente uma semana após sua eliminação do reality show da Globo, Karol Conká fez alguns stories no Instagram na manhã desta terça-feira (2). Em um deles, a cantora falou sobre sua participação no programa, a forma que lidou com o confinamento e agradeceu a quem tem mandado mensagens positivas.

“Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet“, afirmou a ex-sister do BBB21, que também escreveu: “agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem”.

Karol bateu recorde de rejeição

Karol Conká bateu o recorde mundial de rejeição, a ex-participante conseguiu alcançar um número nunca visto em toda a história do reality show, de qualquer país ou edição. A cantora recebeu 99,17% dos votos no quarto paredão do BBB21 e deixou o programa na terça (23) passada.

O recorde pertencia a Nego Di, que uma semana antes do paredão que eliminou Karol Conká do BBB21, recebeu 98,76% dos votos da berlinda. O recorde não era quebrado desde de 2005, em que Aline conseguiu 95% dos votos para sair em um paredão ao lado de Grazi Massafera. Em 2018, o recorde de Aline quase foi quebrado por Patricia Leitte, que somou 94,26%.

