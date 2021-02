BBB21: Nego Di insinua que foi assediado por Sarah; assista

Nego Di causou polêmica na madrugada deste sábado (13) ao insinuar que Sarah o assediou no BBB21. Segundo o humorista, a analista em marketing teria demonstrado interesse amoroso, mas que a sister não teria uma chance com ele por ser sua ‘rival’ no jogo.

Nego Di insinua que Sarah o assediou no BBB21

Durante conversa com Karol Conká, Lumena, Projota e Pocah, o humorista iniciou criticando a postura de Sarah. “Não posso beijar uma pessoa que eu não concordo com os ideais”. Lumena, então, opinou sobre o suposto momento descrito pelo humorista em seguida: “Ela tava cheia de amor para dar“.

Nego Di contou que Sarah chegou a passar a mão nos seus braços. “De se levantar e fazer isso [fazendo gestual nos braços de Projota]“. Logo depois, o comediante refletiu se a suposta situação tivesse sido protagonizada por ele, estaria sendo julgado pelo público do reality show. “Se é eu fazendo isso aí, como é que ia ser lá fora? Passando as (sic.) mão“. Foi quando Karol cravou: “Abuso”.

A equipe de Sarah não se pronunciou sobre as acusações de Nego Di na casa mais vigiada do Brasil.

- PUBLICIDADE. -

Nego Di discorda de Karol

Pouco antes de insinuar que Sarah praticou assédio contra ele, Nego Di discordou da decisão de Karol Conká em colocar Carla Diaz no paredão da semana no BBB21. O humorista disse que a amiga, que é líder da semana, estaria sendo ‘incoerente’.

“Uma pessoa que chama a outra pro vip e põe no paredão sem ter dado uma treta é incoerência. As pessoas que estão no vip são quem tu tem mais afinidade ou está praticando perdão. Aí, tu vai botar ela no paredão por algo que tu mesmo gostaria que ela tivesse virado a página. Quando tu não bota no paredão, tu dá mais um tapa de luva e coloca ela na obrigação perante o público de não te indicar. Se ela te indica, com certeza, as pessoas não vão te tirar e na primeira oportunidade ela sai fora. Vem por água abaixo tudo o que ela mostrou ser até agora”, falou.

Karol, então, rebateu a observação do amigo afirmando que Carla já a criticou no reality show e que ela presenciou o momento. “Eu ouvi dela ‘eu sei ser ruim”. Por sua vez, Nego manteve seu posicionamento. “Então, deixa ela ser ruim. Não seja tu a ruim”.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que Nego Di causa polêmica no BBB21. No último dia (5), por exemplo, o humorista insinuou que se masturbaria se dormisse ao lado de Carla Diaz. O assunto surgiu durante uma conversa do humorista com Projota e Arthur.

- PUBLICIDADE -

“Tem 3 camas ali”, comentou o rapper. Nego Di, então, polemizou: “A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da mina. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, disse Nego Di, na ocasião.