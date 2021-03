BBB21: por causa do paredão falso, prova do anjo terá mudanças; veja

A dinâmica do BBB21 sofreu uma série de modificações por causa do paredão falso que vai acontecer no final de semana. Com a prova do anjo, uma das dinâmicas mais esperadas pelo público do reality show apresentado por Tiago Leifert, não foi diferente. Mas antes, o DCI destaca que a prova do anjo não tem dia certo para ocorrer na casa mais vigiada do Brasil, podendo ser em dois dias da semana, sexta ou sábado. Saiba que horas começa a prova do anjo e qual a mudança.

A prova do anjo é hoje no BBB21?

A sexta prova do anjo do BBB21 vai ocorrer neste sábado (6/3) de acordo com a programação oficial do BBB21, reality show que tem apresentação de Tiago Leifert. A disputa está programada para acontecer no início da tarde, por volta das 13h10h e terá a sua íntegra exibida na Globo.

Para a prova do anjo, a produção promove um sorteio para definir quem vai participar da disputa. As vagas são limitadas e normalmente a equipe do Big Brother Brasil disponibiliza até 8 vagas a depender da prova do anjo da semana.

Quais a mudanças da prova do anjo? O anjo é autoimune?

O anjo da semana não é autoimune e seu poder de nada vai valer no BBB21. Isso porque, devido ao paredão falso, a Globo promoveu algumas mudanças na dinâmica. Sendo assim, quem for o anjo terá direito a imunizar um participante no próximo domingo de formação, mas na semana que vem não terá o poder de volta mesmo o paredão sendo de mentirinha.

Ou seja, caso queira de fato imunizar alguém em um paredão verdadeiro com eliminação, quem for o anjo nesta semana terá que tentar a sorte na próxima.

Além do colar de imunidade, o anjo da semana também terá a missão de colocar dois concorrentes no Castigo do Monstro. Os castigados sofrerão uma penalidade de até 300 estalecas. O anjo também vai ganhar R$ 5 mil, um almoço especial para dois convidados e com direito a receber vídeos da família.

Como assistir a prova do anjo?

Para assistir a prova do anjo ao vivo a partir das 13h10 desta sexta-feira (26) é preciso ser assinante do pay-per-view do BBB21. A Globo, emissora que produz o Big Brother Brasil na TV aberta, não transmite a prova do anjo ao vivo. No entanto, disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real na TV por assinatura ou no Globoplay.

Você pode acompanhar a prova do anjo ao vivo, além do reality show 24 horas por dia assinando o pay-per-view na TV por assinatura. É preciso verificar os valores nas principais operadoras de TV do Brasil como Sky, Oi TV e Net, por exemplo, pode sofre variações.

No Globoplay, plataforma de streaming da Globo, é possível assistir a prova do anjo ao vivo por R$ 22,90 mensais.

Além das opções ao vivo, você também pode assistir a prova do anjo gravada na edição que vai ao ar logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer, às 23h00.

