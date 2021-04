BBB21: público do Big Brother cria novo ship: Gilberto e Arthur

A aproximação de Gilberto e Arthur ganhou muitos comentários nas rede sociais. Além das conversas que somaram durante a tarde desta sexta-feira (9), que Arthur falou até sobre votar em Gilberto se o pernambucano fosse para a carreira política, a dupla ficou bem muito próxima durante o show de IZA, na festa de ontem do BBB21.

Por conta disso, os brothers do BBB21 foram parar nos Trends Topics do Twitter (parte em que os assuntos mais comentados da rede social aparecem) e ganharam até nome de ship.

Gilberto e Arthur são shippados por público do BBB21

Ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter, o pernambucano e o capixaba acabaram ganhando “Gilthur” como nome de ship. Enquanto todo mundo acompanhava as ações dos brothers na festa deste fim de semana, um fã do reality show comentou: “Gil e Arthur tem mais química que Arthur e Carla“. “A que ponto chegamos meus amores estamos shipando Gil e Arthur”, comentou outro internauta.

O assunto rendeu nas redes e teve fã do “novo casal do BBB21” já até fazendo de álbum de família, colocando os rostos dos brothers em montagens de fotos de casamento, aniversário dos filhos, entre outros. Confira o que foi dito pelos apaixonados por “Gilthur”:

ai gente, eu nem sou de fanficar, mas Gilthur mexe comigo de uma forma inexplicável… pic.twitter.com/wPnw3JZahR — day (@DayaneRealitys) April 10, 2021

Arthur votaria em Gilberto?

Na tarde de ontem, sexta-feira (9), o instrutor de crossfit, o doutorando em economia e Caio conversaram na área externa do BBB21. Durante o papo, o fazendeiro sugeriu que o pernambucano poderia ter uma carreira política ao sair do programa.

“Se você virar político, seu número vai ser o 13?”, perguntou Arthur. “É o mínimo”, disse Gilberto. “Então eu voto em você, senão eu não voto não”, respondeu o capixaba. “Se subir um pouquinho , eu nem me candidato. Não tenho talento para essas coisas”, brincou o brother do BBB21. Entrando na brincadeira, a conta oficial do PT (Partido dos Trabalhadores) comentou no Twitter: “estaremos esperando Arthur e Gilberto”.

Arthur:" Oh, se você (Gil) virar político eu só voto em você, se vc for 13". #BBB21 pic.twitter.com/KH95PLSzfL — let (@letsoou) April 9, 2021

