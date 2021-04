BBB21: promoter acusa Arthur de ser garoto de programa

Assessor e promotor de eventos, Flávio Gustavo falou abertamente sobre Arthur do BBB21 no Instagram e fez denúncias sobre o brother. Flávio disse que conhece o capixava e que sabe que ele é um garoto de programa. O assessor também disse que Arthur já “saiu com diretor da Globo“.

A equipe do participante do BBB21, falou sobre o assunto nas redes sociais oficiais de Arthur e negou as informações divulgadas por Flávio Gustavo.

Promoter diz que Arthur do BBB21 é garoto de programa

A acusação do assessor foi feita no Instagram, na última terça-feira (6). O promoter falou sobre o assunto em uma série de stories: “esse Arthur [do BBB21], ele se acha, eu conheço ele viu? E conheço de outros carnavais, literalmente, conheci em um carnaval e conheço ele de outras ‘fitas’. Quem conhece sabe, tenho vários nudes do Arthur aqui, já mostrei para alguns amigos meus gays e para algumas amigas minhas. O negócio dele é job, fazia programa, foi para o Rio, saiu com diretor da Globo, todo mundo sabe. Eu tinha conversas com ele no WhatsApp, eu tenho conversas no direct com ele, eu poderia ter mandado para sites de fofoca e não mandei, tem amiga minha que já viu. O trouxa nem apagou as conversas ainda, me seguia até esses dias no Instagram, ele é escroto mesmo, ele é gente boa, mas ele é de brigar, é de xingar as pessoas”.

“Ele é tudo isso o Arthur, eu conheço, estou falando de alguém que eu conheço. Ele é essa pessoa, de gritar com mulher. O babado dele é job, Arthur fez muito para entrar no BBB21 viu queridos”, completou.

Exposed do Arthur! Influenciador diz que Brother seria Garoto de Programa, e teria se relacionado com um diretor da Globo! #redebbb pic.twitter.com/ITuiYQW8K5 — Jornalista de celebridades #BBB21 (@TVonRec) April 7, 2021

O influenciador diz ter recebido uma ameaça se processo da equipe do brother Arthur (continua) #redebbb pic.twitter.com/Se0ibiXVQ2 — Jornalista de celebridades #BBB21 (@TVonRec) April 7, 2021

Equipe do brother promete medidas legais

Depois das acusações sobre Arthur, que ainda está confinado no BBB21, Flávio publicou alguns prints e revelou que recebeu contato da equipe do capixaba. “A equipe do Arthur mandou um direct falando que eu vou ser processado por dois artigos e eu vou passar para o meu advogado, apesar de achar que não precisava disso. E eu tô recebendo muita mensagem de ódio de mulher, não sei como mulher pode se referir de modo positivo o cara que só trata mal, manda a Juliette para aquele lugar. E eu sustento o que eu falo. Eu já sou uma pessoa influente, eu já tinha seguidores, para mim isso vem para agregar, entendam como quiser. Estou bem decepcionado com o monte de direct que estou recebendo aqui”, disse.

Em papo com o portal UOL, a equipe de Arthur do BBB21 disse que irá tomar as medidas necessárias para resolver o caso e que foram orientados pelo departamento jurídico a não se pronunciarem sobre o assunto.

No Twitter, na madrugada de quarta (7), antes da declaração ao UOL, o perfil oficial de Arthur do BBB21 se pronunciou: “como todos já sabem o Arthur desde o início do programa sofre com ataques virtuais e fake news. Nessa madrugada tomamos conhecimento de mais uma que na verdade trata-se de um ataque virtual e post contendo informações falsas e que violam a imagem do Arthur. Informamos que nosso jurídico foi acionado e que as medidas legais serão tomadas”.

Informamos que nosso jurídico foi acionado e que as medidas legais serão tomadas. INTERNET TEM LEI! — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) April 7, 2021

