Festa de ontem BBB21: Pocah pede voto do líder e Viih provoca Juliette

A festa de ontem do BBB21 contou muita música, provocação entre amigas e até pedido de indicação direto ao paredão. Pocah conversou com o líder da semana Caio, e desabafou sobre seus sentimentos no confinamento. Confira o que rolou na festa Top 10 do Big Brother Brasil que começou na noite de ontem, sexta-feira (09) e seguiu pela madrugada deste sábado (10).

Festa de ontem BBB21

A atração especial desta comemoração foi IZA, a cantora apresentou vários hits, como “Ginga” e “Dona de Mim”. A coach do The Voice Kids Brasil agradeceu pela carinho dos confinados e comentou o quanto estava feliz ao realizar o show no programa, sua primeira apresentação há mais de um ano por conta da pandemia.

“Estou muito grata, esse é o meu primeiro show com plateia desde o ano passado. Vocês fazem o Brasil feliz demais, vocês não tem nem ideia. Eu estou muito grata de estar com a minha família esse tempo todo. Distantes, mas hoje juntos, queria muito dedicar esse show para o resto da minha equipe que está lá em casa assistindo, para os familiares de vocês e para vocês”, comentou IZA durante o show na festa de ontem do BBB21.

Pocah pediu para ser indicada por líder

Pocah não está feliz nem se sentindo bem no confinamento, a cantora desabafou com Caio, o líder da semana, dizendo que não se sente bem vinda na casa. “Sinto como se não me coubesse aqui, não me sinto bem-vinda, não me sinto feliz, por mais que eu queira muito ficar… De saudade eu sei que eu aguento, as eu não me sinto bem-vinda”, revelou a cantora durante a festa de ontem do BBB21.

“Por que você sente isso?”, quis saber o líder da semana. “É a solidão, sei lá, não sei te explicar, é muito ruim”, respondeu Pocah. O desabafo continuou e Caio tentou dar palavras de apoio para a colega, lembrando que faltam poucas semanas para o programa chegar ao fim: “te peço de coração, vamos tentar mais um pouco”.

Na festa de ontem do BBB21, a sister chegou a pedir para ser a indicação do brother amanhã, na formação do décimo primeiro paredão, mas o fazendeiro se negou: “você já me deu tanta força aqui, não consigo fazer uma coisa dessas”.

Viih Tube provocou Juliette

Durante a festa de ontem do BBB21, Viih Tube contou para Thaís que brincou com Juliette enquanto tocava a música “Talarica”, durante o trecho “marido dos outros não é presente de Deus”. Segundo a youtuber, a provocação seria em referência a Igor, o namorado de João, por conta das brincadeiras da paraibana com o brother, mas Viih Tube comentou que a maquiadora poderia ter interpretado como indireta sobre Fiuk e Thaís.

“Será que ela achou que eu estava cantando ‘Talarica’ para você e o Fiuk?”, perguntou a sister. “Mas aí a carapuça serviu”, respondeu a dentista. “Eu cantei para ela e para o João“, comentou a youtuber na festa de ontem do BBB21 e antes de finalizar o papo, completou: “ah caguei”.

SE DEPOIS DISSO , DESSAS DUAS CHAMAR A JULIETTE DE TALARICA. VCS DEIXAREM A THAIS NESSE PAREDÃO É POR VCS NÃO SÃO FÃS DA JULIETTE …

JURO TÔ FALANDO SÉRIO É PARA TIRAR ESSAS MENINAS DE LÁ . SE NÃO TIRO ELAS PELOS CABELOS

#BBB21 pic.twitter.com/SeiUuU1qPg — JÉSSICA 🦩 (@je123barbosa) April 10, 2021

