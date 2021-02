BBB21: saiba que horas começa a prova do anjo de hoje (19/2)

Após enfrentar dois paredões de forma alternada, além de ter sido indicada à berlinda por Karol Conká na semana passada, o BBB21 já tem uma nova líder: Sarah. No entanto, ainda falta definir o anjo, para o jogo começar a ser desenhado. Nesta sexta-feira (19), a prova do anjo vai rolar no Big Brother Brasil e o DCI conta que horas começa a disputa.

Que horas começa a prova do anjo no BBB21?

A quarta prova do anjo do BBB21 vai começar a partir das 12h50. Os participantes serão convocados à sala de estar para um sorteio que vai definir as vagas que dão direito a participar da prova do anjo. Juliette Freire não participa, pois já tem vaga garantida. Isso porque, ao ser vetada por Karol Conká da prova do líder, a sister garantiu o direito de tentar o colar do anjo após alterações na dinâmica.

Como assistir a prova do anjo?

Para assistir a prova do anjo em tempo real é preciso ser assinante do pay-per-view do BBB21 (Big Brother Brasil) na TV por assinatura ou no Globoplay. Para a primeira opção, caso ainda não for assinante, é necessário entrar em contato com uma operadora de TV para verificar valores que podem sofrer variações. No Globoplay, plataforma de streaming da Globo, é possível assistir a prova do anjo ao vivo por R$ 22,90 mensais.

A prova do anjo será exibida na íntegra na TV aberta através da Globo logo após a exibição da novela A Força do Querer, às 22h45.

- PUBLICIDADE. -

Quais os benefícios de quem ganhar o anjo?

Quem vencer o anjo no BBB21, ganhará o direito de imunizar um participante durante a formação de paredão neste domingo (21). Além disso, vai castigar dois concorrentes com o castigo do monstro e terá direito a um almoço especial com dois convidados – e vídeos dos familiares.