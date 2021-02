BBB21: saiba quem se machucou na prova do líder

O que era pra ser uma prova do líder divertida com etapas realizadas ao longo de toda a edição ao vivo do BBB21 desta quinta-feira (19), se tornou o pesadelo da Globo. Isso porque, a disputa deixou vários participantes do reality show machucados. Arthur, por exemplo, abandonou a quarta prova do líder após o ombro sair do lugar. O instrutor de crossfit foi atendido por uma equipe médica do reality.

Quem se machucou na prova do líder?

Caio Afiune – o fazendeiro foi um dos finalistas da prova do líder vencida por Sarah. No entanto, durante a última etapa da prova, Caio torceu o pé e precisou ser carregado para dentro da casa do BBB21. Caio recebeu atendimento médico e teve a perna enfaixada.

Nas redes sociais, a equipe do brother repudiou os ataques de internautas que comemoraram o incidente. “É difícil de acreditar que as pessoas COMEMORARAM o Caio ter se machucado na prova. Não esqueçam que isso é apenas um jogo e independente de ser ou não adversário do seu favorito, não se brinca com a saúde de ninguém. A empatia não é seletiva”.

Arthur – o instrutor de crossfit teve o ombro lesionado na segunda etapa da prova do líder. Arthur recebeu atendimento médico no confessionário e teve o ombro enfaixado. Apesar da ajuda médica, o affair de Carla Diaz relatou dor na parte do corpo.

Viih Tube – a sister teve o mamilo rasgado durante a prova do líder. “Machuquei o piercing. Ele rasgou”, disse ela, que ainda reclamou que estava sangrando.

Rodolffo – o cantor sertanejo machucou a mão. Rodolffo recebeu atendimento médico e deixou o confessionário com algumas caixas de remédios.

Sarah – líder da semana, a sister teve parte do corpo ralado durando a disputa pela liderança. A sister não precisou de atendimento médico.

O que a Globo diz prova do líder?

Ainda na edição ao vivo, Tiago Leifert, apresentador do BBB21 (Big Brother Brasil) explicou que uma equipe médica já estava pronta para atender Arthur e Rodolffo, que até então foram os únicos que relataram lesões no corpo. Após a edição ao vivo, outros participantes também afirmaram que sofreram lesões na prova do líder. A emissora disponibilizou atendimento para todos.

Como foi a prova do líder do BBB21?

Na prova de rapidez, os participantes tiveram que descer por uma rampa banhada a água e encontrar cards da marca patrocinadora em taques de areia colorida, piscina de bolinhas e tanque de slime.

Os cards foram nomeados como BBB anjo, BBB men e BBB livre. Na primeira rodada, apenas 9 participantes acharam os cards disponíveis e se classificaram. Já na segunda etapa, apenas 4 quatro se classificaram para a final. Na terceira e última rodada, tinha só um card disponível. Sarah o encontrou e conquistou a liderança.