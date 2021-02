BBB21: Sarah tira Pocah do alvo e pode indicar outra pessoa ao paredão

Como líder da semana, Sarah tem em mãos o dever de indicar um dos colegas ao paredão da semana no BBB21. Porém, na madrugada deste sábado (20), a sister revelou que ainda está em dúvida sobre quem mandar para a berlinda, mas tem alguns nomes em mente.

A sister conquistou a liderança nesta quinta-feira (18) e voltou do último paredão do BBB21depois de ser indicada por Karol Conka. Embora tenha corrido o risco de sair do reality por causa da cantora, Sarah não tem planos de indicá-la.

Quem Sarah vai indicar ao paredão do BBB21?

Em conversa no quarto do líder, Gilberto falava da sua indignação com Arthur e Projota, depois de Fiuk ter revelado que após brother queriam se unir e votar nele no paredão do BBB21. Sarah então disparou que estava repensando sua indicação em Pocah e que poderia mudar o alvo.

“Neste momento, eu já estou começando a pensar que eu vou mandar o Projota, e não a Pocah. Estou pensando seriamente em mandar o Projota depois dessa história toda”, afirmou a brasiliense.

“Como que ele faz isso comigo? Tu tá entendendo o nível da mesquinharia e da podridão que esse cara fez comigo? Eu pensei que era um negócio, é muito maior do que isso. Eu estou em choque ainda”, comentou o economista. “Eu confio zero nele”, diz a consultora de marketing digital. O pernambucano acrescenta: “Eu quero distância. Não quero olhar na cara dele. Ele é baixo”.

Sarah: "Neste momento, tô pensando que vou mandar o Projota e não a Pocah. Se sair o Projota ou ele (Arthur), a resposta é a mesma, porque os dois andam grudados um no outro". Reprodução: @globoplay pic.twitter.com/NIJUlD4GPe — Central Sarah Andrade 🕵🏼 (@centralsarahbr) February 20, 2021

Como será a formação do quarto paredão do reality?

A dinâmica de formação do paredão será neste domingo (21), no programa ao vivo sob o comando do apresentador Tiago Leifert. Antes de tudo, Viih Tube e Thais vão poder tirar a fantasia do monstro da semana no BBB21. Em seguida, o Anjo da semana, Caio, poderá imunizar um dos colegas de confinamento.

A líder da semana, Sarah, vai ter o poder de indicar um dos colegas ao paredão. Como novidade, nesta semana, Fiuk, Caio e Rodolffo vão ter que entrar em um acordo para indicar um dos brothers. Isso porque, eles foram os últimos na prova do líder. Para completar, a formação prossegue com o voto da casa. Cada um dos brothers vai ao confessionário, um de cada vez, e vota em um dos colegas sem os demais saberem. Apenas alguns votos podem ser revelados com a urna, que é quando Tiago Leifert pede para que um dos brothers sorteie e escolha alguém para saber o voto.

Feito isso, o indicado do trio e quem for mais votado pela casa vão poder jogar o Bate Volta, que está valendo nesta semana. Com o trio formado para o quarto paredão, o público deve votar e o que obtiver mais votos será eliminado do BBB21 na terça-feira (23).

