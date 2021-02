BBB21: saiba como será formado o quarto paredão

Toda semana a produção do BBB21 promove uma série de mudanças na dinâmica do reality show para entreter o público e colocar mais ‘fogo no parquinho’, como Tiago Leifert, apresentador da atração, costumar dizer. Essa semana, por exemplo, o paredão colocará três participantes em uma saia justa, pois terão que indicar um concorrente ao quarto paredão da temporada.

Caio, Fiuk e Gilberto terão que indicar, em consenso, um participante ao paredão da semana. Isso porque, antes do início da prova do líder, Leifert anunciou ao público que os três que chegassem à última etapa da prova, teriam a missão de emparedar um participante. A liderança foi conquistada por Sarah.

Como será o paredão no BBB21?

Durante a edição ao vivo desta quinta-feira (18), Tiago Leifert, apresentador do BBB21, contou ao público como o quarto paredão da semana será formado. A dinâmica trará de volta a prova bate e volta, que salva um dos emparedados da votação do público.

Primeiramente, a formação da berlinda terá início com o anjo da semana, Caio, imunizando um participante. Logo depois, Sarah, que é a nova líder, vai mandar um concorrente direto para o paredão. Em seguida, o trio de finalistas da prova do líder, Fiuk, Caio e Gilberto, vão indicar o segundo emparedado.

A formação vai seguir com o voto da casa no confessionário. Os dois mais votados serão emparedado. No entanto, a prova bate e volta estará de volta ao BBB21. Participam do desafio todos os emparedados, exceto a indicação da líder da semana. Quem vencer a prova se livra da votação popular.

Como votar no paredão do reality?

As votações do Big Brother Brasil (BBB21) são disponibilizadas no site oficial do programa no Gshow. Para votar, é necessário fazer um cadastro com e-mail e senha. Em seguida, selecionar a opção desejada (quem deve ser eliminado) e clicar na validação de captcha (um sistema de segurança para evitar ações de robôs nas votações do reality show).

Como assistir ao Big Brother?

O Big Brother Brasil tem edições ao vivo ou gravadas exibidas diariamente na TV aberta através da Globo. Os horários de exibição variam de acordo com cada dia da semana, podendo o programa entrar no ar às 22h20 ou até mesmo às 23h45 (em dias de futebol).

O BBB21 também é exibido em tempo real através do pay-per-view que está disponível em duas plataformas. A primeira, no Globoplay, serviço de streaming da Globo. As mensais custam R$ 22,90. O reality show também pode ser assistido 24 horas por dia na TV por assinatura. Os valores variam de acordo com cada operadora.