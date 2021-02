BBB21: saiba qual será o tema da festa do líder de Sarah

Sarah é a nova líder do BBB21! A sister venceu uma disputa de agilidade na noite de quinta (18) e foi coroada nova rainha da casa na madrugada desta sexta (19). Em papo com alguns colegas de confinamento, após o término da prova, a brasiliense já revelou qual vai ser o tema de sua festa.

A festa do líder foi uma novidade implementada no reality show a partir de 2020, antes os brothers apenas participavam de uma comemoração como a que acontece no fim de semana, com tema e figurinos decididos pela produção. Na nova dinâmica, o líder da semana escolhe qual será o tema da festa, o cardápio da noite, as músicas que irão tocar e o figurino que quer usar. No BBB21, três pessoas foram líderes até agora, Nego Di, Arthur e Karol Conká.

BBB21 – Qual o tema da festa do líder desta semana?

Após vencer a prova do líder na noite quinta (18), Sarah conversou sobre sua festa, na próxima quarta-feira (24). “E o tema?” quis saber Lumena. “Vai ser um country glamour”, contou a nova líder do BBB21. Gilberto comemorou a informação e Sarah continuou explicando o que escolheu: “eu quero as músicas bem das divas do pop americano e uns country, quero uns negócios bem dourado e prata [na decoração], bem escandaloso”.

tema da festa da líder sarah: country glamour sarah: “mas vai ser um country tipo assim, que eu vou pedir as músicas, eu quero as músicas bem das divas do pop americano, e uns country, eu quero uns negócios bem dourado prata, bem escândaloso” pic.twitter.com/bNpI2Dl2gV — zoeᵇᶜ (@tuita_zoe) February 19, 2021

Leia também: veja como foi a madrugada após a ‘coroação’ de Sarah líder

- PUBLICIDADE. -

Sarah quer indicar Pocah ao paredão

Em papo na madrugada de sexta (19), após ser coroada por Gilberto no quarto do líder, Sarah revelou que seu voto deve ser em Pocah. A nova líder do BBB21 disse que não acha a sister verdadeira e que por enquanto ela é sua primeira opção para a berlinda que será formada no domingo (21).

Veja também:

Profissão da mãe explica lado ‘espiã’ de Sarah

Arthur desmaia de dor e vai parar em hospital após prova

Saiba qual é o modelo celular usado no reality

Pocah revela motivo de rivalidade com Sarah