BBB21: TDAH teria atrapalhado Fiuk em prova do anjo

Fiuk virou alvo de ataques e piadas (sem graça) na web após ser desclassificado da prova do anjo que aconteceu na tarde desta sexta-feira (12) no BBB21. O filho de Fábio Jr. não entendeu as orientações passadas por Tiago Leifert e nos primeiros segundos acabou quebrando uma regra.

A eliminação do ator na disputa pelo colar do anjo tem uma explicação: ele tem TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Fiuk eliminado da prova do anjo

O antagonista de A Força do Querer foi um dos 8 confinados que participaram da terceira prova do anjo do BBB21. Além dele, Lumena, Gilberto, Caio, Sarah, Viih Tube, Projota e João tentaram o colar do anjo após um sorteio. Fiuk, no entanto, não chegou a concluir a prova. Isso porque, nos 4 segundos iniciais o ator deixou de seguir a seta e saiu do percurso da prova.

Como foi a prova do anjo do BBB21?

Na disputa pelo anjo da semana, os participantes tinham que usar um celular para fazer a leitura de um QR (Code) para iniciar a contagem de tempo. Em seguida, passar por uma porta com sinal verde e seguir um percurso repleto de obstáculos e com setas no chão que direcionavam para o fim do caminho.

Em determinada parte do percurso, a produção deixou um cartão preto camuflado nos obstáculos de mesma cor. O objetivo dos competidores era pegar o cartão, concluir o caminho sem sair do percurso e apertar um botão que parava a contagem de tempo.

- PUBLICIDADE. -

Haters fazem piada com TDAH de Fiuk no BBB21

A desclassificação de Fiuk da prova do anjo segundos após ele ter sido orientado em como realizar a atividade fez com que o famoso, que tem TDAH, virasse alvo de ataques e piadas nas redes sociais. “98% das pessoas que fumam diariamente perde a noção das coisas: Fiuk é o exemplo”, disparou um hater.

O perfil oficial de Fiuk notou o ataque e respondeu: “TDAH tem nome, amigo!”.

TDAH o nome, amigo! — FIUK 🎸 (@Fiuk) February 12, 2021

O que é TDAH?

De acordo com fontes médicas como o Hospital Israelita A. Einstein, ouvidas pelo Google, TDAH é uma doença crônica que ocasiona dificuldade de atenção e inclui hiperatividade e impulsividade.

- PUBLICIDADE -

A doença pode ser diagnosticada ainda na infância e pode persistir durante a vida adulta. O Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade pode prejudicar o aproveitamento escolar da pessoa diagnosticada. A TDAH tem como um dos principais tratamentos, a terapia.