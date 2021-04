BBB21: Thaís revela que foi cancelada antes de entrar no reality

Confinada no BBB21, Thaís Braz revelou a Gilberto que foi já foi cancelada antes mesmo de entrar no reality show da Globo. A sister contou ter sido linchada nas redes sociais porque pediu dicas de onde comprar pão de queijo no Rio de Janeiro. No entanto, a cirurgiã-dentista não queria um simples pão de queijo, mas sim um igual ao de Minas Gerais, terra da iguaria.

Thaís cancelada BBB21

Na área externa da casa do BBB21, a sister conversou com o colega de confinamento e relembrou quando pediu dicas para comprar pão de queijo no Rio de Janeiro.

“Juro para você. Fui linchada por um montão de gente. Eles falaram: ‘então vai fazer você’ e várias outras coisas. Eu falei que eu era nova ali, que eu poderia fazer também, mas eu só queria saber uma dica. Onde tinha para comprar”, disse a participante do reality show.

Gil disse que esperava a reação dos internautas com a história da sister, que em seguida explicou: “Eu não falei por mal. Eu falei que queria que tivesse um lugar com pão de queijo aqui igual ao de Minas, Goiás. Eu juntava dinheiro para estar aqui. Essa cidade é minha cara”.

O economista então, criticou os haters. “O pessoal pega pesado. É normal. Não é na maldade. É como as comidas do nordeste, do Recife. As daqui não são iguais. Quando as pessoas querem elas vão falar. Sempre vai ter um ou outro para criticar”, explicou o brother.

Thaís finalizou a conversa falando sobre uma possível rejeição no BBB21. “Eu fiquei mal esse dia. Então eu sei que vou ter que ter muita raça porque com certeza eu vou ouvir muita coisa quando sair”.

Thaís indicação do líder ao paredão?

Caio é o novo líder do BBB21 e terá que indicar um participante ao décimo paredão do reality show neste domingo (11) logo após o Fantástico. O fazendeiro já trabalha com duas possibilidades de indicação: Camilla de Lucas e Thaís. No entanto, a primeira deve ser imunizada com o colar do anjo João Luiz.

No quarto cordel, Viih Tube especulou com a melhor amiga quem deve ser a indicação do líder. “Será que ele manda a Camilla (de Lucas)?”, questiona. “Sei, não. Talvez não. Talvez possa ser eu. Não vou ficar forçando. Hoje eu virei para ele, eu juro que senti que ele ia ser o Líder”, responde a sister.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.