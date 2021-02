BBB21: veja o vídeo que quase fez Caio desistir do programa

Caio teve o almoço especial do Anjo na tarde deste domingo (14) no BBB21. Ele podia convidar mais dois colegas de confinamento e chamou Sarah e Rodolffo para ir com ele. No entanto, depois de ficar feliz em ver a família em vídeo, um detalhe deixou o fazendeiro preocupado por causa da mulher, Waléria.

Segundo o brother, a expressão da esposa estava diferente do normal e o vídeo pareceu sem sentido para ele. A situação ficou grave a ponto do participante pensar em desistir do BBB21. Até o momento apenas Lucas Penteado deixou o programa por desistência.

Quem quase desistiu do BBB21?

Depois de assistir ao vídeo que ganhou por ser o Anjo da semana do BBB21, Caio ficou tenso e preocupado. “Achei a Waléria estranha, isso é pira? Eu conheço ela”, comentou o brother.

Mas Sarah tentou acalmar o colega: “Não pira não, ela deve é estar nervosa, já está tão famosa lá fora. Não viu a felicidade da Alice ali? Igual pinto no lixo só de ver você aqui.”

“Não sei, eu achei ela estranha. Não vi firmeza nela, vi uma mágoazinha ali por trás. Não sei, ela não me falou que tava tudo bem, não falou um eu te amo explosivo. Não achei ela feliz, talvez pode ter sido o nervosismo, mas não sei”, lamentou ele. “Se eu cismar da mão, ninguém em cerca não. Eu saio lá pela porta. O trem que era para me dar força não deu. Antes eu não tivesse visto”, desabafou.

O brother ficou nervoso e chegou a chorar por causa da insegurança em relação à família. “Em questão do programa eu estou tranquilo, mas alguma coisa lá não está. Achei ela muito fria, ela não é fria desse jeito”, disse ainda. “Não foi bom, não me fez bem essa preocupação, e eu me preocupo com elas mais que tudo. Não dou conta de imaginar que possa estar rolando alguma coisa lá e eu aqui”, avaliou ele que não chegou nem a almoçar.

Boninho explica corte no vídeo de Caio

Depois da repercussão em que Caio quase deixou o BBB21, Boninho usou o Instagram para responder um internauta e explicou o motivo do corte no vídeo para o brother.

Segundo o diretor do programa, o vídeo tinha muitas informações. “O vídeo tinha muitas infors! Pescamos todas”, esclareceu ele.

No corte, Waléria dizia: “Oi, meu amor. Que saudade que eu sinto de você, amor. Manuela te chama o tempo inteiro: ‘Papai, papai, papai’. Não quero te ver antes de maio, aguenta firme. Nesse momento, não estou brava, pelo contrário, estou muito orgulhosa de você. Bastião e Bastiana, cuida do meu Caim”.

Veja os vídeos sem cortes:

PRODUÇÃO SACANA EINNN . AQUI O VÍDEO TODO! pic.twitter.com/k52qqBsKui — Loh_Amor 🥣 (@Loh_Amorr) February 14, 2021

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por #TeamCadolffo (@team.cadolffo)

Caio diz que recebeu informações no confessionário

Depois do almoço do Anjo, Caio chegou a fazer as malas e quis desistir do programa. Mas depois dessa situação ele foi atendido no confessionário e disse que recebeu informações para não abandonar o BBB21.

“Ele me disse: ‘não posso reproduzir o vídeo na íntegra porque não pode, mas ela [a mulher de Caio] disse que tem orgulho de você e sua família está bem, a gente conversa sempre com eles, está tudo bem'”, afirmou.

Depois de ficar mais calmo ele pediu desculpas para a mulher. “Ô meu amor, desculpa ter te colocado nessa situação, tadinha”, desabafou ao lado de Rodolffo.

Quem é a esposa de Caio do BBB21?

Antes do programa a administradora era anônima, mas com Caio dentro do BBB21 ela também passou a ser conhecida. Com quase três semanas de reality, em que o fazendeiro está na casa mais vigiada do Brasil, ela chegou nos 100 mil seguidores no Instagram.

Caio é pai de Manuella, de 10 meses, de seu relacionamento com Waléria e de Alice, de 6, de uma relação anterior.

Com a repercussão do vídeo e a quase dessitência de Caio, Waléria compartilhou uma declaração para ele no Instagram. “Amor, sinta toda a energia positiva que estou te enviando! Estou orgulhosa de você e muito feliz por sua caminhada dentro do programa. Aguenta firme aí, que estamos firmes daqui! Te amo Caio”, legendou ela.

