Namorado revela estratégia de João Luiz para vencer BBB21

João é participante do time pipoca do BBB21 e teve seu nome anunciado, coincidentemente, na mesma chamada comercial que Camilla de Lucas, quem acabou por se tornar sua melhor amiga no confinamento. O brother é professor de geografia, tem 24 anos e conseguiu se manter no reality show até agora, depois de dois meses confinado, o paulista continua disputando pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão.

Nas redes sociais, o brother acabou ganhando destaque quando teve seus tweets viralizando. Dono de um humor irônico, João foi conquistando a simpatia do público, assim como Igor Moreira, namorado do brother, que já tem 166 mil seguidores no Twitter (@mmoreira_igor) e mais de 30 mil no Instagram.

Ao Jornal DCI, o jovem dividiu como é seu relacionamento com o professor de geografia e a a estratégia de João para vencer o programa, o maior sonho do brother e mais detalhes do confinado. Confira:

Quem é o namorado de João do BBB21?

Igor Moreira tem 26 anos, é natural de São José dos Campos e também dá aulas de geografia. Na entrevista ao Jornal DCI, Igor contou que está em um relacionamento com João há 5 anos e que o casal se conheceu em um encontro de estudantes em 2016, o evento aconteceu em Juiz de Fora. O professor de geografia revelou que o relacionamento com João não demorou para acontecer: “após 1 mês a gente começou a namorar”.

Antes de entrar no BBB21, João havia contado que estava morando com Igor há cerca de 1 ano. Quando o assunto é casamento, o professor diz que a união civil e uma festa estão nos planos. “Para termos nossos direitos civis garantidos, e também queremos festa, então estamos esperando a pandemia“, contou.

João Luiz bbb21 e namorado

No papo que tivemos com Igor, o professor falou sobre como é conviver com o participante do Big Brother no mundo aqui de fora. “Ele é super organizado e muito engraçado, está sempre fazendo coisa divertidas, cozinhando, pensando em alguma decoração diferente na casa”, disse. Segundo Igor, João mantém a postura tranquila que tem no BBB21 na sala de aula, é engraçado, mas ao mesmo tempo firme com os alunos.

O namorado do brother também disse ao DCI que o casal ama jogos: “as vezes a gente joga baralho de madrugada”. E será que João e Igor eram era fãs de realities antes do professor participar do BBB21? “Ele mais que eu, assisti o Big Brother 2020 todo, mas ele sempre assistia as edições passadas”, contou.

Qual o maior sonho do brother?

Questionamos Igor sobre quais serão os planos de João para o prêmio de R$ 1,5 milhão caso o brother vença o programa. O professor disse que o primeiro objetivo é ter uma casa própria e ajudar os pais de João a terem um imóvel maior: “porque a mãe dele adora cuidar dos cachorros na rua”. Igor também disse que acredita que o maior sonho de João é poder providenciar uma vida tranquila aos pais.

Durante a entrevista, Igor falou sobre a trajetória de João no BBB21, que começou com uma participação longe dos holofotes e então foi ganhando espaço quando se tornou líder e criou rivalidade com Projota. “Acho que protagonismo vem com o tempo, enquanto a casa está cheia é difícil acontecer mesmo. Agora que tem mais gente saindo ele está aparecendo mais no jogo e nas edições. Cada semana que ele fica é uma vitória, não penso na final porque pode gerar frustração”, disse o professor, que completou dizendo que seu momento favorito do namorado no reality até agora foi no começo do segundo mês do programa, quando João foi coroado líder.

Qual a maior estratégia de João no BBB21? Igor diz que é o bom relacionamento com os colegas de confinamento: “ele vota nas pessoas, mas isso não faz com que votem nele logo de cara”. O professor revelou que além do namorado, seu participante favorito do programa é Camilla de Lucas.

Twitter de João do BBB21

João chegou “cancelado” ao programa, depois de ser anunciado como um dos participantes da temporada, o professor teve vários tweets em que criticava artistas, como Ariana Grande, Lana Del Rey, Viih Tube, entre outros, viralizando. O perfil do brother chegou a ser suspenso por conta de denúncias de usuários da rede social. No entanto, o jogo virou e os tweets do professor acabaram viralizando novamente, porém desta vez de forma positiva, muitos fãs do reality show começaram a usar os comentários do brother como meme.

Na entrevista que cedeu ao DCI, Igor falou sobre esse lado do namorado, que ganhou destaque com a exposição de João no BBB21. “A gente é Twitter raiz desde 2009, 2010, quando a baleia aparecia porque o Twitter ficava cheio. É uma rede social que a gente tem facilidade e gosta muito. Sobre os tweets, é assim mesmo, efêmero, e por se curto, sempre cabem várias interceptações, mas nunca nenhum é ofensivo. Não existem tweets que sejam preconceituosos, por isso não nos preocupa”, comentou.

João vai ganhar o Big Brother Brasil 2021?

Antes de encerrar o papo com o DCI, Igor contou o que gostaria de falar para o namorado caso tivesse um minuto de conversa com ele no confinamento: “confie em você e fale mais de jogo com a Camilla para o público perceber seus pensamentos”.

O professor de geografia também quis encerrar a conversa comentando o motivo que deveria fazer de João o campeão do BBB21. “Quero dizer que é a nossa chance de fazer um professor preto, gay e da escola pública campeão de um Big Brother Brasil em uma época de pandemia em que escolas e professores estão adoecendo por falta de visibilidade e reconhecimento. A educação sempre será parte importante da gente, independente do caminho que o João seguir”, concluiu Igor.

