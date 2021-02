BBB 21: Karol Conká diz que vai fazer terapia se sair do reality

Hoje, terça-feira (23), é dia de paredão no BBB 21 e Karol Conká é o nome mais citado como provável eliminada. Dona da antipatia de muitos fãs do programa, a cantora tem chance de bater o recorde de maior rejeição da história do reality show. Sem saber de como as coisas andam aqui fora para o lado dela, Karol conversou com os fãs durante o raio-x sobre o paredão desta semana e a possibilidade de ser eliminada.

Além disso, durante o depoimento matinal no confessionário, a cantora falou sobre chances e chegou a comentar que deve fazer terapia caso saia do BBB 21.

BBB 21 – Karol Conká precisa de terapia?

Depois de falar sobre a festa da líder Sarah, que agitou a madrugada dos brothers, a participante comentou sobre o paredão da semana, que terá seu resultado na noite desta terça (23). “Bom, eu não sei quem sai no paredão, mas vocês estão acompanhando aí essa saga maluca”, começou Karol.

“Se vocês acham que eu devo ficar, vou receber como uma chance para eu continuar aqui. E se eu sair vou receber também como uma chance, para eu ir para uma terapia saindo daqui”, continuou a sister do BBB 21, que completou: “porque aqui o bagulho é louco e eu fico mais louca que o bagulho como diz a Lumena. Então beijo para todo mundo, sou muito intensa, é isso”.

Antes da mensagem chegar ao fim, Karol mandou beijos e abraços para o filho Jorge, a mãe, seus cachorros e os fãs.

Leia também: saiba por que a eliminação de Karol hoje pode quebrar recordes

- PUBLICIDADE -

Como está a votação?

Todas as enquetes apontam que Karol Conká vai ser a eliminada do quarto paredão do BBB 21. A sister tem muito mais votos que os colegas de berlinda, Arthur e Gilberto. Na parcial do Jornal DCI, a cantora tem 96,40% dos votos até agora, enquanto Arthur tem pouco mais de 2% e a porcentagem do doutorando em economia não chega nem a 1%.