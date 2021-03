Eliminação BBB21: veja que horas começa e como assistir

Após uma falsa eliminação do Big Brother Brasil , nesta terça-feira (16) um participante vai de fato deixar a casa mais vigiada do Brasil. Pocah, Projota e Thaís disputam a preferência do público no sétimo paredão da temporada do reality show apresentado por Tiago Leifert. Veja que horas será a eliminação no BBB21.

Que horas começa a eliminação do BBB21 hoje (16/3)

A edição vivo de eliminação do BBB21 nesta terça-feira (16) vai começar a partir das 22h40, logo após a exibição de Amor de Mãe, na Globo. De acordo com a programação oficial divulgada pela emissora, o Big Brother Brasil não tem horário fixo na programação, podendo ser exibido entre 22h20 e 23h50.

A edição também vai mostrar ao público como foi a repercussão do jogo da discórdia do BBB21 em que os participantes tinham que definir os protagonistas, antagonistas e figurantes da temporada. Além disso, o dia dos emparedados e as últimas jogadas antes de mais uma eliminação.

O CAT BBB, que é comandado por Rafael Portugal vai ganhar um novo episódio na edição. O reality show ainda vai mostrar o que a web anda comentando sobre os participantes em O Brasil Tá Vendo.

Como o paredão do BBB21 foi formado?

Anjo Projota imunizou Arthur

Líder Fiuk indicou Projota ao paredão

Casa votou no confessionário – Thaís recebeu 5 votos, enquanto Pocah e Gilberto receberam 4 votos cada um.

Prova bate e volta – Todos os emparedados jogaram, menos a indicação do líder. Gilberto venceu e se salvou do paredão.

Que horas começa e onde assistir o BBB21

O BBB21 nesta terça-feira (16) vai começar a partir de 22h40 logo após a exibição de Amor de Mãe na Globo. Veja todas as formas de assistir o reality show que tem direção-geral de Boninho e direção de Rodrigo Dourado.