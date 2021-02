Enquete BBB 21: Sarah, Nego Di ou Fiuk: quem deve ser eliminado?

O paredão no Big Brother Brasil 21 está formado! Sarah, Nego Di e Fiuk estão na berlinda da próxima terça-feira, 16, e vão precisar da ajuda do público para continuar na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Então, escolha seu participante favorito e vote na enquete BBB 21:

Quem está no paredão BBB 2021?

Sarah: a sister foi indicada ao paredão pela líder Karol Conká. A indicação mostra rivalidade entre as duas, que são praticamente líderes dos seus respectivos grupos. Do lado de fora da casa, a brasiliense é uma das favoritas ao prêmio.

Nego Di: o gaúcho foi parar no paredão depois do contragolpe de Sarah, que teve direito de colocar alguém na berlinda. O brother também é um dos principais rivais da sister, e é um dos ‘cabeças’ do denominado grupo dos influenciadores.

Fiuk: o cantor foi o mais votado pela casa e vai enfrentar sua primeira berlinda. Os últimos dias na casa não tem sido fácil para o brother que, além de ser vetado da prova do líder, também foi escolhido para cumprir o castigo do monstro.

Veja quem votou em quem

Enquete BBB 21 Como votar no paredão?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Terça-feira (16/2): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (17/2): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (19/2): Prova do anjo

Sábado (20/2): Dia de festa;

Domingo (14/2): Lá vem paredão de novo.

