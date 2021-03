Parcial da enquete BBB 21: quem sai no paredão hoje

Nesta terça-feira (23) é dia de mais uma eliminação no Big Brother Brasil. Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo disputam a preferência do público no oitavo paredão do reality show apresentado por Tiago Leifert e exibido diariamente pela Globo. Veja a parcial da enquete BBB 21 agora:

Parcial da enquete BBB 21

Segundo o público do jornal DCI, Carla Diaz deve ser a eliminada do BBB21. No entanto, a parcial indica que a votação está polarizada, já que a sister aparece com 50,72%, enquanto Rodolffo surge logo atrás com 46,2% das intenções de votos. Fiuk deve permanecer no Big Brother Brasil com folga. O cantor recebeu apenas 3,07% até a publicação desde texto, às 00h24.

O público tem se mostrado indeciso também na parcial do UOL. De acordo com dados coletado, Rodolffo tem 47,80%, enquanto Carla surge em seguida com 47,65%. Fiuk recebeu apenas 4,55%.

Apesar do resultado indicar uma eliminação apertada, os números podem surpreender o público do BBB21 até o fechamento da votação oficial que está disponível no site do programa no Gshow e será encerrada durante a edição ao vivo da noite de hoje na Globo.

Como o paredão foi formado?

A oitava berlinda do BBB21 foi formada na noite deste domingo (21) em edição ao vivo. Fiuk e Carla Diaz já estavam emparedados por terem sido a primeira dupla a desistir da prova do líder de resistência, que tinha consequência.

A formação começou com Viih Tube, anjo da semana, imunizando Thaís. Logo depois, o líder Gilberto colocou Rodolffo diretamente no paredão. A casa votou no confessionário e Caio e Juliette receberam 4 votos cada. Coube a Gilberto como líder desempatar – o economista acabou optando por Caio.

Por fim, todos os indicados, exceto a escolha do líder disputaram a prova bate e volta. Caio levou a melhor e se salvou da votação do público e do risco de eliminação do reality show. Na prova bate e volta os participantes precisaram contar com a sorte. Na primeira etapa eles tinham que achar a porta correta, enquanto na segunda achar o café da manhã. Por último, quem encontrasse uma cama forrada com a logo de uma marca patrocinadora se livrava da votação do público.

Como votar no paredão Gshow?

Você pode votar no paredão do BBB21 no site oficial do programa no Gshow. Para votar, o usuário precisa fazer login com uma conta. Veja o passo a passo para participar das votações do Big Brother Brasil.