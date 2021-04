Prova do anjo BBB 21: veja como assistir a disputa ao vivo hoje (9)

A décima primeira prova do anjo do BBB 21 será hoje, sexta-feira (9), como informado por Tiago Leifert na noite de ontem (8), dia em que aconteceu a disputa do líder. Para quem quer assistir a disputa ao vivo, é necessário ter acesso ao pay per view do reality show, assinando a Globoplay, plataforma streaming da emissora, responsável por transmitir o confinamento 24 horas. Ou ao contratar um pacote oferecido por uma empresa de TV por assinatura.

Se você não estiver interessado em pagar, é possível assistir a prova do anjo do BBB 21 de graça, no entanto não ao vivo. A edição do Big Brother Brasil desta noite (9) exibirá a disputa, porém de forma editada, e não ao vivo, por conta do horário da competição pelo colar de imunidade.

O pacote mensal da Globoplay custa R$ 22,90.

Que horas é a prova do anjo do BBB 21 hoje (9)?

A disputa pelo anjo não tem horário exato para começar, a prova acontece sempre no período da tarde ou fim da manhã das sextas ou sábados, e tem seu cronograma decidido pela produção do reality show.

Geralmente, a disputa acontece entre às 12h00 e 14h00. Antes da prova do anjo do BBB 21 começar, é comum que aconteça um sorteio na sala do confinamento para determinar quem terá vaga na disputa. Como hoje, próximo ao meio-dia, os brothers ainda não haviam sido confinados e nem chamados para a sala para realizar o sorteio, é possível que a disputa comece depois das 12h30 – 13h00, mas lembre de ficar de olho no pay per view, para não perder nada.

Quem já foi anjo?

Rodolffo – uma vez

Carla Diaz – uma vez

Caio – três vezes

Projota – uma vez

Viih Tube – uma vez

Thaís – uma vez

Fiuk e Gilberto – uma vez

Programação do Big Brother

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e Sábado: prova do anjo e festa

Domingo: almoço do anjo e formação do paredão

