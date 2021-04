BBB 21: novo líder, Caio já sabe quem vai indicar ao paredão da semana

Últimas notícias do BBB 21 – Caio venceu a a prova do líder desta quinta-feira (8) e poderá indicar alguém ao paredão, o brother conversou sobre o assunto na madrugada de hoje, sexta (9), e já revelou quem está em sua mira para ir ao paredão desta semana do BBB 21.

Quem venceu a prova do líder ontem no BBB 21?

O fazendeiro venceu uma prova de habilidade na noite de ontem, derrotando Arthur, que era seu adversário na final da disputa. Já com a coroa de líder da semana na cabeça, o fazendeiro conversou sobre voto e o participante que indicará direto para a berlinda, já que o voto do líder impede que o emparedado realize a prova do bate e volta para tentar escapar.

E quem Caio vai colocar no paredão do BBB 21? Até o momento, Camilla de Lucas. Se a opinião do brother não mudar até a noite de votação, no domingo (11), a carioca estará indo para a sua primeira berlinda do reality show.

Na madrugada desta sexta, o perfil oficial da influenciadora digital já começou sua mobilização em busca da permanência da sister no programa. “Caio afirmou que vai indicar a Camilla [para o paredão do BBB 21]. Alô, camination, estão prontos?”, escreveu o perfil oficial da confinada no Twitter.

Quem está no paredão do BBB 21?

Fiuk já está emparedado, o brother perdeu a “final do mal” da prova do líder desta semana, que consistia em dois brothers duelando, quem vencesse se livrava da berlinda. Finalistas da disputa pela liderança, Caio escolheu Camilla e Arthur escolheu Fiuk. Na prova, era necessário usar um taco para empurrar um disco em uma plataforma, o objetivo era fazer o maior número de pontos.

Camilla de Lucas derrotou Fiuk, o que acabou levando o filho de Fábio Jr. ao décimo primeiro paredão do BBB 21, no entanto o cantor tem chance de escapar da berlinda, pois poderá participar da prova bate e volta.

Como será formada a berlinda?

Além de Fiuk, que foi emparedado por causa da prova do líder, mais três confinados acabaram no paredão desta semana do BBB 21, porém um conseguirá escapar. O indicado pelo líder e os dois mais votados da casa serão emparedados e uma prova bate e volta será realizado entre três participantes, o votado pelo líder nunca tem direito de realizar a disputa.

