VÍDEO BBB21: após surtar com saída de Sarah, Gil muda visual

Gilberto não lidou bem com a informação de que sua maior aliada no BBB21 estava sendo eliminada. O doutorando em economia surtou após o anúncio de Tiago Leifert e perdeu o controle. O brother foi consolado por colegas de confinamento, principalmente João, e disse que não pretende fazer muita coisa no confinamento durante esta semana, pois está esgotado mentalmente. Na manhã desta segunda-feira (31), o brother resolveu mudar totalmente o visual. Confira:

Gilberto muda visual no BBB21

Na manhã de hoje, segunda, Gil levantou antes da produção despertar os brothers e se dirigiu a área externa do confinamento. O pernambucano conversou sozinho por um tempo e então seguiu para o banheiro, quando começou a tirar a barba.

Gilberto não comentou o motivo que o levou a mudar totalmente o visual agora no BBB21, se foi por conta da eliminação de Sarah ou não. Depois de raspar a barba, o brother voltou para o quarto.

acordamos com um novo participante no bbb, o Gil tirou a barba!!!

#bbb21 pic.twitter.com/8NJQnDriiU — terraqueo tentando viver (@terraquense) March 31, 2021

Eliminado de ontem

Sarah foi a eliminada do nono paredão da edição, a sister levou 76,76% dos votos em um paredão ao lado de Juliette, que ficou apenas com 1,24% dos votos, e Rodolffo, que somou 22% na berlinda. Após Tiago Leifert anunciar que a participante a deixar o confinamento nesta semana era a brasiliense, Gilberto perdeu o controle e saiu gritando na área externa do BBB21.

Gilberto se culpou pela eliminação de Sarah do BBB21, já que ele foi o responsável por colocar Rodolffo na berlinda, o que acarretou na briga do sertanejo com a consultora de marketing, quando o brother a acusou de traição. O doutorando em economia afirmou que seria o próximo a deixar o programa, mas Fiuk e João tentaram consolar o brother. A dupla comentou que a saída de Sarah não significa que o brother tenha cometido os mesmos erros que a colega e aliada.