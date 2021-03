BBB21: João é contratado por agência de Preta Gil

E parece que as coisas aqui fora já estão indo bem para João antes mesmo do professor de geografia deixar o BBB21. Quando sair do confinamento do reality show, o brother já terá um contrato com a agência Mynd, da cantora Preta Gil com a sócia Fátima Pissarra.

Agência de Preta Gil assinou contrato com João do BBB21

Segundo informações do colunista Fefito, João agora é mais um contratado da agência de marketing Mynd, de Preta Gil e Fátima Pissara. Ainda segundo o jornalista, como o brother está em confinamento e por isso não pode assinar nada, o contrato foi realizado em um acordo por meio de procuração deixada para a família do confinado.

E o participante do BBB21 não será o único ex-brother na agência, Thelma, campeã do Big Brother Brasil 2020 também tem contrato com a Mynd. Assim como o professor de geografia, a médica também foi contratada pela a agência antes de deixar o confinamento da TV Globo. Além de João e Thelma, Babu Santana (BBB20) e Gleici (BBB18) também são da agência.

A Mynd também trabalha com artistas musicais famosos, como Ludmilla, Luisa Sonza, Jerry Smith, Pepita e Elba Ramalho.

Gilberto também foi contratado por Preta Gil

Antes de João assinar com a Mynd, outro participante do BBB21 já estava dando os primeiros passos no mundo da fama: Gilberto. O pernambucano recebeu o mesmo tipo de contrato, por procuração deixada com a família, no mês de fevereiro e entrou para o time da agência.

Atualmente, João está com 1,9 milhão de seguidores no Instagram e Gilberto soma 6,6 milhões.

