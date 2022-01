BBB 22: participantes confirmados do Pipoca e Camarote

Vai começar o fogo no parquinho! O BBB 22 já participantes confirmados e divulgados, agora é só esperar o fogo no parquinho, a partir de 17 de janeiro. Jade Picon, Pedro Scooby e Arthur Aguiar são alguns dos famosos divulgados, agora veja a lista completa entre camarote e pipoca.

BBB 22 participantes confirmados

Laís Caldas – BBB 22 participantes confirmados

A primeira participante anunciada do grupo Pipoca é Laís Caldas, de 30 anos, médica e natural de Crixás, em Goiás. A profissional da área da saúde atuou na linha de frente da covid-19 e está terminando a especialização em Dermatologia.

Aos 14 anos, Laís deixou sua cidade natal para cursar o ensino médio em Goiânia. Mais tarde, foi para João Pessoa, na Paraíba, para fazer faculdade de Medicina. Depois de formada voltou para Crixás, onde mora com a família.

Laís descreve-se como uma pessoa divertida e intuitiva, mas também rancorosa e diz odiar injustiças e mentiras. A sister está solteira e não descarta a possibilidade de se apaixonar durante a participação no BBB 22.

Se levar o prêmio de R$1,5 milhão para casa, ela pretender investir o dinheiro em sua carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua.

Luciano Estevam – Pipoca

O segundo confirmado no grupo dos anônimos é Luciano Estevam, de 28 anos, nascido e criado em Florianópolis. O novo brother é ator e bailarino.

O florianopolitano cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Nas horas vagas, Luciano gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no BBB.

O novo brother viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido. Ele também admite ter um crush em Pabllo Vittar.

Jessilane Alves – Pipoca – BBB 22 participantes confirmados

Jessilane tem 26 anos e é natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás. A nova sister conta que começou a trabalhar aos 14 anos de idade e nunca deixou os estudos de lado.

Depois de formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Ela dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza.

Apesar do jeito brincalhão, ela diz que sabe ser firme quando é necessário. Gosta muito de balada e é “inimiga do fim”. Se vencer o programa, pretende comprar uma salão de beleza para sua mãe.

Eliezer – Pipoca

Eliezer tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O brother é designer e sócio há dez anos de uma agência de Marketing e Branding.

Seu primeiro trabalho foi aos 14 anos, ajudando o pai em uma lanchonete. Depois, conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos, já tinha sua independência financeira. Descobriu que ama viajar quando esteve na Europa pela primeira vez depois de cursar faculdade.

Eliezer diz ter um espírito aventureiro, adora visitar lugares exóticos e cozinhar. Ele afirma ser alguém de opinião forte e ser leal às pessoas que ama.

Eslovênia – Pipoca

Eslovênia tem 25 anos, é nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, Pernambuco. A sister, que é conhecida como Duda em sua casa, é estudante de Marketing, mas antes, chegou a cursar a faculdade Física. Ela trabalha como influenciadora digital e fala sobre moda, beleza e lifestyle.

A jovem venceu o Miss Pernambuco em 2018 e participou do Miss Brasil, que lhe rendeu o título de melhor oratória do concurso.

A nova moradora da casa mais vigiada do Brasil diz ser uma pessoa de personalidade forte e ter o sangue quente, além de ser teimosa e justiceira. Ela não tem medo de brigar quando necessário.

No BBB, ela quer se divertir, dançar e paquerar, ao mesmo tempo que diz ser calculista e que vai criar estratégias para levar o prêmio de R$1,5 milhão para casa.

Lucas – Pipoca

Lucas tem 31 anos, nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. É estudante de Medicina, mas também é formado em engenharia por causa de seu pai.

Entre as características do novo brother, Lucas diz ser mimado por ser filho único, mas é não egoísta. Ele afirma ser um cara que se apaixona fácil, mas não quer se envolver com ninguém no momento.

O novo brother afirma que tem um jeito alto astral e leve e que não suporta gente que não sabe conversar. Ele contou que sua mãe o considera guloso, e destaca que isso pode ser um ponto de atenção no confinamento. Para o BBB, diz estar disposto a se dedicar ao jogo e às provas.

Bárbara – Pipoca

Bárbara tem 29 anos e é gaúcha de Novo Hamburgo. Vive entre sua cidade natal e São Paulo, mas conta sempre estar viajando a trabalho.

A sister é formada em Relações Públicas, mas atua também como modelo e influenciadora digital. A loira trabalha desde os 16 anos de idade. Se considera uma pessoa empática e fácil de conviver, desde que não pisem no seu calo.

Diz ser uma ótima competidora, tem um espírito bem-humorado, mas confessa ser bagunceira e não gostar de tarefas domésticas, além de ser chorona e explosiva. Ela acredita que suas restrições alimentares podem incomodar os outros participantes.

Sobre o BBB, ela diz que esse é um sonho de infância e que para ganhar, é necessário ser autêntica e não ter medo de se jogar.

Arthur Aguiar – Camarote – BBB 22 participantes confirmados

Depois de muitas especulações, o nome de Arthur Aguiar finalmente foi confirmado como um dos participantes do Camarote do BBB 22.

O ator e cantor tem 32 anos e nasceu na capital do Rio de Janeiro. O que muitas pessoas não sabem é que, antes do famoso ganhar projeção nacional com a carreira artística, ele foi atleta profissional de natação por dez anos, quando conquistou medalhas e títulos em competições nacionais.

Se destacou ao interpretar Diego na versão brasileira de Rebelde, produzida pela Record. Na TV Globo, atuou nas novelas ‘Em Família’, ‘Malhação Sonhos’, ‘Êta Mundo Bom!’, ‘O Outro Lado do Paraíso’, entre outras participações especiais. Esteve ainda no elenco da 12ª temporada da ‘Dança dos Famosos’ e da ‘Super Dança dos Famosos’.

Arthur Aguiar se considera teimoso e sistemático, e costuma guardar seus sentimentos.

Rodrigo – Pipoca – BBB 22 participantes confirmados

Mais um nome da Pipoca, Rodrigo tem 36 anos e é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. É formado em Administração e trabalha como gerente comercial.

Depois de três anos morando na Austrália, onde trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol, voltou ao Brasil em 2017.

Rodrigo está solteiro e diz estar na melhor fase de sua vida. Conta que gosta de balada, farra e pegação, e ama sua liberdade. O novo brother também conta é organizado e metódico, e tem dificuldade de dormir com barulho, o que pode lhe deixar de mau humor pela manhã. O brother pretende enfrentar seus medos durante o reality, é estrategista e gosta de se destacar.

Natália – Pipoca

Mineira, Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. A sister é modelo e designer de unhas. Ela conta que, durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz. Está solteira e não busca um relacionamento, mas está aberta para conhecer novas pessoas.

Afirma ser uma pessoa que se posiciona sempre que precisa, principalmente em situações que considera desrespeitosas. Diz gostar de liderança e de poder, e no jogo faz o estilo competitiva e que nada pode intimidá-la.

A nova moradora da casa mais vigiada do Brasil se inscreve para o BBB desde os 18 anos de idade e vai finalmente realizar seu sonho.

Vinícius – Pipoca

Vinicius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. É bacharel em Direito, mas não pretende advogar. Trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais.

Conta que sempre foi bagunceiro desde criança, mas muito dedicado e tirava notas altas nos estudos. Incomoda-se com mentiras ao seu respeito, não gosta de mentira e não atura gente arrogante. Pensa rápido, tem resposta para tudo, espírito aventureiro, aprecia o novo e não tem medo de nada.

Dentro do BBB, ele diz que será competitivo assim como é do lado de fora.

Pedro Scooby – Camarote

O segundo nome confirmado no camarote foi o do surfista Pedro Scooby, 33 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ).

O famoso conta que ganhou o apelido por se parecer com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”. Um dos mais famosos atletas do país, começou a praticar o esporte aos 5 anos de idade e é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo.

Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti, em uma outra premiação. Ainda em 2012, participou do reality ‘Nas Ondas’, exibido no ‘Esporte Espetacular’. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada ‘Pedro Vai Pro Mar’, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.

Pedro já foi casado com a atriz Luana Piovani, com quem tem três filhos. Em novembro de 2020, se casou pela segunda vez, agora com Cíntia Dicker.

Para o BBB, ele diz que não vai levar o espírito competitivo. Adora uma noitada e pretende curtir muito as festas da edição.

Brunna Gonçalves – Camarote – BBB 22 participantes confirmados

Brunna Gonçalves, bailarina e influenciadora digital, também está confirmada. Ela tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro.

A sister integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada. Ela conta que começou a dançar aos 15 anos de idade e até morou nos Estados Unidos para viver de sua arte.

A dançarina é muito fã do reality e já esteve dentro da casa a trabalho, quando Ludmilla fez um show para os brothers na edição passada. Ela conta que aceitou o convite sem nem pensar duas vezes e que ninguém tira o seu foco. Brunna diz que só tem “cara de Barbie”, mas odeia perder.

Paulo André – Camarote

O atleta olímpico Paulo André tem 23 anos e é natural de Santo André, São Paulo. Começou no atletismo no projeto de iniciação esportiva montado pelo seu pai, o ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, em Vila Velha, Espírito Santo.

Apesar de jovem, Paulo já conquistou importantes títulos no esporte: foi pentacampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100 metros; medalha de prata nos 100 metros nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019; e ouro no revezamento 4x100m rasos pelo Brasil na mesma competição.

Se considera movido a desafios e novas experiências, e diz ser tranquilo e “low profile”. Uma de suas preocupações é de sempre estar bem vestido e gosta de apostar em looks criativos e ousados.

Maria – Camarote

Atriz e cantora, Maria tem 21 anos e é nascida e criada no Rio de Janeiro. Ficou conhecida, inicialmente, por seu talento musical enquanto participante da Poesia Acústica – projeto que reúne nomes do rap, funk, pop e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia. Seguindo carreira solo, ela atrai milhões de reproduções na internet e, cantando sobre empoderamento feminino e superação, chegou a se apresentar no palco do Rock in Rio 2019.

No entanto, os talentos de Maria não param por aí. Ela é atriz e ganhou destaque nacional ao interpretar Verena na novela ‘Amor de Mãe’, que foi ao ar em 2019.

Desde criança, sonhava em seguir a carreira artística. Aos 7 anos, começou no teatro e o reconhecimento como cantora veio aos 17.

Jade Picon – Camarote

Influenciadora digital e empresária, Jade Picon tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo. Ela é uma celebridade na internet e reúne em suas contas nas redes sociais mais de 20 milhões de seguidores, com quem compartilha conteúdos de moda, beleza, lifestyle, música, família, viagens, entre outros temas.

Jade não é a única da família a ter vida pública, já que o irmão – Leo Picon – também é criador de conteúdo. Solteira, diz que é seletiva no quesito relacionamento.

A participante do BBB 22 viveu um relacionamento de 3 anos com o ator João Guilherme e, depois do fim do namoro, um affair com o Neymar.

Douglas Silva – Camarote – BBB 22 participantes confirmados

Douglas é ator, tem 33 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme “Cidade de Deus” – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004. O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série ‘Cidade dos Homens’, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema.

Na TV Globo, interpretou papéis em ‘Caminho das Índias’, ‘Amor de Mãe’ e fez parte do elenco dos programas ‘Esquenta!’ e ‘Divertics’.

Linn da Quebrada – Camarote

Atriz e cantora, Linn da Quebrada tem 31 anos, nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado. Iniciou a carreira como performer, e, na adolescência, também foi auxiliar de cabeleireira. Sua primeira música autoral foi lançada em 2016, com o título “Enviadescer”, e logo após vieram outros singles de sucesso.

Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo ‘Segunda Chamada’, interpretando Natasha e é apresentadora do programa ‘TransMissão’, do Canal Brasil. No cinema, protagonizou o premiado documentário “Bixa Travesty”, em que relata sua trajetória de enfrentamento ao machismo e diversas formas de transfobia. Com este projeto, conquistou o Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, em Berlim. No trabalho e na vida, também é conhecida pelo ativismo social em favor das minorias.

Tiago Abravanel – Camarote

Ator, cantor, apresentador e empresário, Tiago Abravanel nasceu na capital paulista e tem 34 anos. De uma família de artistas e neto de Silvio Santos, iniciou a carreira no teatro aos 17 anos. Nos palcos, atuou em peças musicais como “TeenBroadway”, “Miss Saigon”, “Haispray”, “Tim Maia – Vale Tudo”, “Meu Amigo, Charlie Brown” e outros.

Estreou nas novelas da TV Globo em 2012, com um papel em ‘Salve Jorge’ e depois atuou em ‘Joia Rara’ e ‘Pega Pega’. Participou ainda das atrações ‘Chapa Quente’, ‘Dança dos Famosos’ (décima temporada), ‘Popstar’, ‘Show dos Famosos’ e ‘Super Dança dos Famosos’.

Tiago também acumula trabalhos como dublador em versões brasileiras de filmes infantis internacionais.

Naiara Azevedo – Camarote

Naiara Azevedo é cantora sertanejo e tem 32 anos. Ela nasceu no interior do Paraná e é formada em Estética e Cosmetologia, área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e fazendo pequenas apresentações em bares.

Em 2012, mudou-se para Londrina com o desejo de viver da música e, no ano seguinte gravou seu primeiro DVD. Alcançou o grande público em 2016 com o hit “50 reais”. Em 2018, participou do quadro ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’. No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”.

Com 11 anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês.

