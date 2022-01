BBB 22: quem ganhou a prova da imunidade do Camarote?

Veja quem ganhou a prova da imunidade no BBB 22 entre os participantes do grupo Camarote e não poderão ir para o paredão.

Quem ganhou a prova da imunidade do Camarote do BBB 22 foi Douglas e Arthur Aguiar. Com a disputa dessa quinta, 20, a dupla está imune ao paredão de domingo, 23, e ainda levarão R$ 10 mil em compras.

No início da semana, Bárbara e Laís também ganharam imunidade pelo “pipoca” após uma prova de resistência que durou mais de 12 horas.

Quem ganhou a prova da imunidade no BBB 22

Os participantes Douglas e Arthur, que são famosos convidados para o BBB 22, venceram a segunda prova da imunidade do BBB 22. A vitória dos participantes interfere diretamente na formação do primeiro paredão, que acontece no próximo domingo, 23 de janeiro: os dois confinados não podem ser indicados para a berlinda.

Somente os participantes do grupo Camarote participaram da prova da imunidade desta vez porque a decisão entre os anônimos já aconteceu antes da entrada de Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon. Os famosos só fizeram a prova depois porque o grupo ainda não estava completo.

Na disputa, os brothers tiveram que arremessar pesos em um tabuleiro no chão. A dupla que mais acertou os alvos corretos venceu a disputa.

Bruna e Maria foram as primeiras eliminadas, seguidas por Jade Picon e Naiara Azevedo e, depois, Pedro Scooby e Paulo André. A disputa final foi disputada por Douglas e Arthur e Linn e Thiago Abravanel. Douglas fez o ponto final e garantiu a vitória para ele e Arthur Aguiar.

Paredão do BBB 22 será triplo

Com a definição dos quatro imunizados da primeira semana (dois do Pipoca e dois do Camarote), a programação do final da primeira semana está definido e caminhando para a formação do primeiro paredão do reality. Veja o que ainda vai acontecer nesta semana no BBB 22:

Sexta-feira (21/01): Será realizado uma super prova entre todos os participantes. A disputa vai definir o primeiro líder e o primeiro anjo da temporada.

Sábado (22/01): Internautas esperam a primeira festa do reality. Especulações apontam para a apresentação de Alok no evento.

Domingo (23/01): Primeira formação de paredão. Três participantes serão indicados para a berlinda.

Hoje tem festa no BBB? Veja o cronograma da semana

Onde assistir o BBB 22?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

