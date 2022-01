Vinicius foi confirmado participante do BBB 22 - Foto: reprodução/Rede Globo

Participante do BBB 22: Vinícius é confirmado no ‘Pipoca’

O mistério chegou ao fim e a Rede Globo anunciou um novo participante do BBB 22: Vinícius, de 23 anos que está no grupo ‘Pipoca’ da edição – formado por anônimos que foram selecionados no processo tradicional de inscrição.

Quem é Vinícius, participante do BBB 22

Novo participante do BBB 22, Vinicius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com o pai, a avó materna e tia em uma pensão da família. Desde criança é bagunceiro; estava sempre na diretoria da escola por aprontar. Apesar disso, sempre foi muito dedicado e tirava notas altas.

Desde muito jovem se virava para ajudar em casa: vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. É bacharel em Direito, mas não pretende advogar. Trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. Conta que usa histórias tristes para fazer humor.

Vinicius pensa rápido e tem resposta para tudo: “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, comenta. Incomoda-se quando dizem mentiras a seu respeito. Deixa claro que não gosta de frescura e não atura gente arrogante. Gosta de movimentar coisas boas, mas, se precisar, movimenta as ruins também: “Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca”, avalia. Conta que tem espírito aventureiro, aprecia o novo e não tem medo de nada. No BBB, deve ser competitivo como é na vida do lado de fora.

Seu principal objetivo no ‘Big Brother Brasil’ é ganhar R$ 1,5 milhão. “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza”, observa.

Assista o vídeo do participante BBB 22

Como assistir o BBB22 ao vivo?

O BBB 22 está marcado para estrear nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. O reality será exibido logo depois de mais um capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h40 (horário de Brasília). Na estreia, o público poderá acompanhar as primeiras cenas do confinamento dos participantes do BBB 22, além, claro, das apresentações mais completas de cada um deles.

Para assistir o reality na TV, é só sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Já para quem prefere assistir na internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da Rede Globo. A plataforma oferece assinaturas a partir de R$ 19,90 ao mês e o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV, além das câmeras ao vivo mostrando a convivência dos participantes do BBB 22.

