Como vai ser o paredão desta semana no BBB 22? Veja o cronograma

Neste domingo, 30 de janeiro, ao vivo, os participantes do maior reality do país se reúnem para definir a formação da segunda berlinda da edição. Veja como vai ser o paredão desta semana no BBB 22 e tudo o que deve acontecer até a noite de eliminação.

Como vai ser o paredão desta semana no BBB 22?

Para a formação do segundo paredão do BBB 22, a definição dos nomes dos participantes emparedados ganhou uma dinâmica especial e a berlinda será formada de um jeito inédito. Primeiro, o Anjo da semana (Rodrigo) deverá imunizar um dos confinados e entregar o colar conquistado na prova do último sábado. Com isso, o participante escolhido por Rodrigo não poderá ser votado por nenhum participante durante o programa ao vivo deste domingo (30), nem mesmo pelo líder.

Depois, será a vez do líder da semana assumir o controle dos acontecimentos na casa. Tiago Abravanel, que é o comandante da semana no programa, vai votar e mandar o primeiro participante direto para o paredão. Diferente da primeira semana, desta vez não terá contragolpe e o alvo do líder não poderá escolher um nome para enfrentar na votação popular.

Todos os participantes vão até o confessionário para votar e o mais indicado dentre os moradores da casa mais vigiada do país também vai para o paredão da semana.

No entanto, a novidade sobre como vai ser o paredão da semana é que tanto o imunizado do líder quanto Pedro Scooby – que ganhou a prova do líder junto de Tiago Abravanel – também terão o poder de mandar um participante direto para o paredão cada um.

Veja o cronograma deste domingo para a formação do paredão:

Ao final da dinâmica, quatro brothers e sisters estarão na berlinda, mas um deles vai escapar da votação popular com a tradicional prova bate e volta, que vai acontecer ao vivo.

Quem já foi eliminado do BBB 22?

Com menos de um mês de confinamento, apenas um participante já foi eliminado do Big Brother Brasil. Luciano Estevam, que era do Pipoca, deixou o programa no primeiro paredão com 49,31% dos votos. Ele levou a pior contra Naiara Azevedo e Natália Deodato na enquete oficial do reality, que movimentou 30 milhões de votos no GShow.

O participante deixou o programa com o desejo de ser rico e famoso. Veja o discurso de Tadeu Schmidt de eliminação.

Como assistir a formação do paredão ao vivo?

Para assistir como vai ser a formação do paredão nesta semana no BBB 22, é só acompanhar o reality ao vivo. O Big Brother Brasil, neste domingo (30), será exibido às 23h10 (horário de Brasília), logo depois do Fantástico. Para ver na TV, é só sintonizar no canal aberto da Rede Globo, no entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet.

Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

