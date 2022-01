Douglas Silva, ator de Cidade de Deus, é participante do BBB 22

O eterno “Dadinho” de Cidade de Deus, o ator Douglas Silva foi confirmado como participante do BBB 22. O artista carioca surpreendeu o público ao integrar o elenco do reality da Globo, que vai ao ar a partir do dia 17 de janeiro. Saiba tudo sobre o ator e a carreira do novo brother.

Participantes BBB 22: quem é Douglas Silva?

O ator Douglas Silva tem 33 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme “Cidade de Deus” – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004. O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série ‘Cidade dos Homens’, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema. Na TV Globo, também interpretou papéis em ‘Caminho das Índias’, ‘Amor de Mãe’ e fez parte do elenco dos programas ‘Esquenta!’ e ‘Divertics’. No cinema, esteve ainda em cartaz em “Última Parada 174”, “Malasartes e o Duelo com a Morte”, “As Melhores Coisas do Mundo” entre outros.

Douglas diz que é “gente como a gente”. Considera-se um cara divertido, alto astral e prestativo. Criado no Complexo da Maré, por mãe e avó, conta que teve uma infância feliz apesar das dificuldades. Casado há 13 anos, ele tem duas filhas e conta que suas decisões são tomadas sempre pensando na família. Justamente por isso, aceitou o convite para participar do reality. No BBB, situações de conflito podem tirá-lo do sério: “Prezo pela paz, detesto discutir, mas depois que entro [em uma briga], é difícil sair”, analisa ele, que diz que gosta de opinar. O ator também adianta seu principal objetivo ao entrar na casa: “Eu vou para competir, para jogar, óbvio, sem desmerecer ninguém porque não é da minha índole”.

Para Douglas, o Big Brother Brasil é, de fato, uma chance de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão para realizar os sonhos de sua família: “Toda oportunidade que a gente tem de galgar mais um degrau e melhorar a nossa família a gente deve agarrar”.

Big Day – Anônimos e famosos são anunciados para o reality

Os participantes do BBB 22 foram revelados nesta sexta-feira, 14 de janeiro, durante os intervalos comerciais dos principais programas da Rede Globo. Neste ano, seguindo a mesma configuração das edições anteriores, a competição por R$ 1,5 milhão será protagonizada por anônimos, que são chamado ‘Pipoca’, e famosos, que recebem o título de ‘Camarote’.

A divisão entre anônimos e famosos levanta uma questão que costuma gerar muita discussão nas redes sociais: a relevância dos convidados nas redes pode ser um fato prejudicial para os anônimos? Para alguns ex-participantes, como Hadson Nery, a resposta é positiva. Em entrevista à Jovem Pan, o BBB 21 falou que os famosos conseguem criar estratégias fora do programa e preparar ações que os anônimos não podem fazer. “Eu, como ‘pipoca’, entrei e não sabia de nada”, disse.

No entanto, um fato vai contra os argumentos sobre a desvantagem dos anônimos: nas últimas edições, todos os vencedores pertenciam ao grupo ‘Pipoca’. Será que essa tendência vai se repetir entre os participantes do BBB 22?

BBB 22: quando será a estreia e como assistir?

A estreia do BBB 22 está marcada para esta segunda-feira, dia 17 de janeiro. O primeiro programa da edição marca a estreia de Tadeu Schmidt à frente do reality mais famoso do país e será exibido às 22h40 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Para assistir o reality, existem duas maneiras: na TV e na Internet. Na TV, é só sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo: desse jeito, o telespectador tem acesso à edição especial do reality, feito com o compilado da convivência dos participantes do BBB 22 ao longo do dia.

Na internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da Rede Globo. Na plataforma, que tem assinaturas a partir de R$ 19,90 ao mês, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da emissora na aba ‘Ao Vivo’ e, além disso, todas as câmeras de dentro do confinamento. A transmissão no GloboPlay é no estilo ‘Pay-Per-View’, que mostra a convivência dos brothers 24 horas por dia.

