Da esquerda para a direita, Gil do Vigor do BBB21, apresentador Tadeu Schmidt e Ana Paula do BBB16 - Foto: Reprodução/Globo

Ex BBB no BBB 22: ex-participantes vão entrar ou não?

Na estreia da nova temporada do Big Brother Brasil, os confinados já começaram com teorias sobre quem mais entrará na casa em breve. Durante as apostas dos participantes, ex-BBBs foram citados mais de uma vez. E será que vai ter mesmo ex BBB no BBB 22? O público também quer descobrir esta resposta.

Vai ter ex BBB no BBB 22?

Por enquanto, não há nenhuma confirmação da produção do programa que ex-BBBs participarão do BBB 22. Até agora, foram divulgados apenas 20 nomes que farão parte da edição, sendo eles 10 famosos e 10 anônimos.

A teoria de ex-BBBs no BBB 22 já havia sido levantada antes da estreia do reality show, quando nas redes sociais e mídia especializada surgiram certas interpretações de spoilers de Boninho. Alguns fãs opinaram que a temporada poderia contar com 22 participantes no total, sendo 2 deles ex-confinados.

Na casa do BBB 22, nem todos os participantes entraram até agora, pois três integrantes do camarote apresentaram resultado positivo nos testes para covid-19. Por isso, o número desfalcado de confinados fez com que participantes como Rodrigo, Eliezer, Luciano, entre outros, montassem teorias que os próximos a entrarem no programa seriam brothers e sisters que já passaram pela casa antes.

Porém, não há nada que indique que isso irá acontecer de fato. Nem o chefão do reality show, Boninho, ou o apresentador Tadeu Schmidt, fizeram comentários sobre o assunto.

Também não foi confirmado ou descartado a possibilidade de uma Casa de Vidro com ex-participantes, no entanto, essa opção é pouco viável, já que a pandemia do covid-19 ainda afeta o país e a dinâmica exige que os escolhidos morem em uma casa transparente em um lugar aberto, que pode ser visitado pelo público, o que causa aglomeração. Em 2020, última vez que a Casa de Vidro foi utilizada no reality show, o confinamento dos pré-participantes aconteceu antes da doença estourar no Brasil.

Quando entram os participantes do BBB22 com covid?

Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada vão entrar na quinta-feira (20) na casa do BBB 22. O trio apareceu em pequenos vídeos gravados nos quartos do pré-confinamento na estreia da temporada para informar o público que testaram positivo para covid, mas passam bem.

Tadeu Schmidt informou que os três participantes com covid-19 entrarão na casa na quinta-feira, mas que antes passarão novamente por avaliação médica, para que seja aprovada a entrada deles no confinamento. Ainda não foi divulgado o horário que eles aparecerão na casa.

